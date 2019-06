EN DIRECT - Coupe du monde féminine : le Japon et le Canada entrent en lice

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Le Japon, finaliste des deux dernières éditions, et le Canada, 5ème au classement Fifa, font leur entrée en lice dans la Coupe du monde féminine, lundi, respectivement face à l'Argentine, au Parc des Princes, et au Cameroun, à la Mosson, à Montpellier. Du côté des Bleues, qui disputeront leur deuxième match, mercredi, contre la Norvège, à l'Allianz Arena de Nice, on prend conscience de l'engouement qu'a suscité le match d'ouverture contre la Corée du Sud (4-0), suivi par dix millions de téléspectateurs…

Les trois infos essentielles : Le Japon, double finaliste sortant, débute sa compétition face à la modeste Argentine, au Parc des Princes, à 18 heures

Le Canada, 5ème au classement Fifa et outsider de l'épreuve, affronte le Cameroun à Montpellier, à 21 heures

Les Bleues, qui préparent leur deuxième match face à la Norvège, mercredi, mesurent leur nouvelle cote de popularité

L'équipe du jour : le Japon, pour une troisième finale de rang. Les Nippones ont disputé les deux dernières finales de Coupe du monde, à chaque fois face aux États-Unis. Si celle de 2011 s'est conclue par une victoire historique aux tirs au but (2-2 a.p., 6-5 aux tab), celle de 2015 fut un cauchemar (défaite 5-2, avec quatre buts encaissés dans les seize premières minutes), match dont les Japonaises semblent encore avoir du mal à se remettre, elles qui ont glissé au 7ème rang mondial. Elles entament la compétition lundi, face à la modeste Argentine, en espérant marcher sur les traces de leurs cadettes, le Japon ayant en effet remporté la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, l'an dernier, en France, après un succès contre l'Espagne en finale à Vannes (3-1).

L'histoire du jour : les combats des Argentines. Si l'Albiceleste masculine est une habituée des participations au Mondial, ce n'est pas le cas de son homologue féminine, qui participera seulement à sa troisième Coupe du monde, après les éditions 2003 et 2007.

#SomosArgentina El seleccionado argentino recorrió el Parque de los Príncipes antes del partido con Japón. ¡Ya se acerca el debut! pic.twitter.com/E4RI7roqth — Selección Argentina (@Argentina) June 10, 2019

Ces absences répétées sont le résultat du manque de moyens alloués à la sélection, qui n'a pas disputé le moindre match pendant près de deux ans, entre 2015 et 2017. Malgré ces années difficiles (avec des nuits précédant le match parfois passées dans un bus !) et une préparation de… quatre jours pour la Copa America qualificative pour ce Mondial, l'Argentine a réussi à décrocher son billet pour la France, après un barrage intercontinental face au Panama.

Ses ambitions y seront peut-être modestes sur le terrain - l'Albiceleste a perdu les six matches qu'elle a disputés en Coupe du monde -, mais fortes au niveau symbolique, alors que plusieurs joueuses militent pour une professionnalisation du football féminin et un plus grand respect des femmes en général en Argentine.

La joueuse du jour : Stéphanie Labbé, pour l'égalité. Le tennis a eu Billie Jean King. Le ski alpin a eu Lindsey Vonn, le football a Stéphanie Labbé. Comme les deux célèbres stars américaines, la gardienne de but du Canada a tenté de briser les frontières du genre en rejoignant un club de football masculin, l'an dernier. L'essai, effectué à Calgary, dans une ligue de développement, l'équivalent d'une 4ème division, n'a pas été transformé, les autorités sportives lui refusant le droit de jouer avec les garçons. Stéphanie Labbé a retrouvé un club, féminin cette fois, en Suède, avant de rejoindre l'équipe américaine de North Carolina Courage, dans le championnat américain, en début d'année. Alors que le Canada est invaincu en huit matches disputés en 2019, la gardienne militante, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio en 2016, est ambitieuse. "On veut ramener le trophée à la maison", a-t-elle clamé.

La phrase du jour : "C'est étonnant pour nous !" Les Bleues, qui ont disputé un entraînement ouvert au public, dimanche, à Mandelieu-la-Napoule, près de Nice, où elles doivent affronter la Norvège, mercredi, ont pu mesure leur nouveau degré de popularité, comme l'a expliqué Delphine Cascarino au micro d'Europe 1. "C'est vraiment important parce qu'on est un peu dans une bulle. Ça fait plaisir de voir d'autres gens, d'être soutenues comme ça. Une heure avant l'entraînement, il y avait déjà beaucoup de monde présent devant les grilles. C'est étonnant pour nous, on n'a pas l'habitude, et on espère qu'ils seront encore là jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir de voir tout cet engouement autour de la compétition et du football féminin."