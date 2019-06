EN DIRECT - Coupe du monde féminine : suivez la journée de dimanche

L'ESSENTIEL EN DIRECT

L'affiche évoque les plus beaux souvenirs du football français. Mais pour Corinne Diacre, ce France-Brésil est simplement "un match, un huitième de finale de Coupe du monde". Devant les journalistes, la sélectionneuse des Bleues s'est évertuée à calmer l'enthousiasme avant le premier match couperet de son équipe, cette semaine. Dimanche, la pression devrait pourtant monter tout au long de la journée avant le coup d'envoi, à 21 heures au Havre.

Les informations à retenir : La France dispute son huitième de finale face au Brésil, à 21 heures au Havre

Les Bleues s'affichent concentrées à l'approche de leur premier match à élimination directe

L'autre match du jour opposera l'Angleterre au Cameroun en fin d'après-midi

Le match du jour : premiers grands frissons pour les Bleues

Après trois succès en phase de poule, malgré une prestation mitigée face à la Norvège (2-1) et au Nigeria (1-0), les joueuses de Corinne Diacre doivent confirmer qu'elles sont bien entrées dans "leur" Coupe du monde, dimanche soir au stade Océane. Sur le papier, les Bleues sont favorites face à une sélection classée 10ème mondiale par la Fifa, qui ne les a jamais battues et souffre de carences défensives. Mais contre une équipe dont la ligne d'attaque est composée de Marta, meilleure buteuse de l'histoire de la compétition, de Cristiane, auteure d'un triplé contre la Jamaïque, et de Debinha, percutante N°9, les Françaises vont probablement devoir hausser leur niveau de jeu, dimanche soir. Si elles devaient l'emporter, deux autres matches seulement les sépareraient de l'objectif fixé par le président de la Fédération, Noël le Graët, qui vise une finale à domicile.

La phrase du jour : "Tu perds, tu rentres chez toi"

Comment les Bleues gèrent-elles cet enjeu ? Arrivées au Havre en milieu de semaine, les Françaises se sont montrées concentrées et relativement sereines. "Notre quotidien, il se résume à notre chambre d'hôtel et au terrain d'entraînement. Il n'y a pas de terrasses, de transats ou de piscines", a martelé Corinne Diacre. Là où la sélectionneuse ne voit "pas d'excitation particulière", certaines de ses joueuses reconnaissaient que l'enjeu n'était pas le même, sans paniquer. "Maintenant, on est passées dans une phase à élimination directe : tu perds, tu rentres chez toi", a ainsi résumé samedi Aïssatou Tounkara, cantonnée jusqu'à présent au banc des remplaçantes. "Mais on est prêtes à ça. Après tout, il faut battre tout le monde", a relativisé la Lyonnaise Eugénie Le Sommer.

L'équipe du jour : Le Cameroun veut y croire

En phase de poule, les Lionnes indomptables ont tremblé jusqu'à la dernière seconde et le but de l'attaquante Ajara Nchout (95ème), synonyme de qualification parmi les meilleures troisièmes. "Je me suis dit que c'était la dernière occasion de notre vie : si je ratais, le match était fini", a simplement souri la principale intéressée après le match. Pour les Camerounaises, la marche sera haute face à l'Angleterre, dimanche à 17h30 à Valenciennes. Mais, désormais à égalité avec Le Sommer et Marta au classement des buteuses, Nchout ne cache pas les ambitions de son équipe : "les quarts, ce n'est pas un rêve. On est là pour jouer."