Coupe du monde féminine : à quelques heures de France-Brésil, folle ambiance au Havre

Comme un air de 1998 en France. Les Bleues affrontent dimanche soir à 21 heures le Brésil en huitième de finale du mondial féminin de football. Du côté du Havre où se déroulera la rencontre, l'ambiance monte évidemment. Depuis le 7 juin, la ville, dont l’histoire est liée au Brésil, vit au rythme de la compétition et ce huitième de finale polarise toutes les discussions.

Il suffit de marcher cinq minutes dans le centre-ville pour voir, un peu partout, accrocher aux fenêtres et aux vitrines, des drapeaux français, les garçons et les filles avec le maillot de l’équipe de France sur le dos. À la terrasse d’un café, sur les docks, tout le monde parle foot, et chacun y va de son pronostic. "Ils vont gagner contre le Brésil, il n’y aura pas de surprise", assure un consommateur. "Pour le score, on va être provocateur. On va dire : ‘Et un, et deux, et trois-zéro '", plaisante une autre cliente.

Un essor touristique

À quelques centaines de mètres plus loin, sur la plage, Lydia est venue jouer au foot avec sa fille. Cette Brésilienne installée au Havre depuis quelques années a un pied dans chaque camp. "Je pense que ça va être un beau match. Ça me va aussi si la France gagne", sourit-elle. "Ma fille supporte la France presque plus que le Brésil !", poursuit-elle.

Au Havre, au-delà du match de ce soir, l’effet "Coupe du monde" profite pleinement à cette ville qui fait le plein de touristes à l’occasion de la compétition. Stéphane, un Havrais pur souche l’assure, il n’avait encore jamais vu ça. "Voir des étrangers un peu partout au Havre, c’est vivant. En plus, il y a le soleil. C’est très bien au niveau touristique, pour l’image de la ville, pour le foot français et surtout le foot féminin", se réjouit-il. Le stade sera évidemment comble dimanche soir, avec 25.000 spectateurs attendus.