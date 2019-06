Coupe du monde féminine : la France affrontera le Brésil en huitièmes de finale !

Un France-Brésil lors d'une Coupe du monde dans l'Hexagone, c'est forcément particulier. Dimanche, les Bleues penseront peut-être à leurs aînés de 1998 avant d'affronter la sélection auriverde lors des huitièmes de finale, au Havre. À la faveur de l'absence des troisièmes des groupes E et F parmi les meilleurs troisièmes, les joueuses de Corinne Diacre défieront Marta et ses coéquipières, troisièmes du groupe C avec 6 points, autant que l'Italie et l'Australie.

Un adversaire de choix… avant le mur américain ?

C'est donc un adversaire relevé, 10ème du classement FIFA, qui attend la France sur la pelouse du Stade Océane du Havre, dimanche, à 21 heures. Et pour l'éliminer, les Bleues devront hausser leur niveau de jeu du premier tour, certes conclu par une première place avec trois succès en autant de rencontres dans le groupe A, mais qui a montré quelques limites dans le jeu français, à commencer par la très difficile victoire contre le Nigeria, lundi (1-0).

Et si les Bleues avaient la bonne idée de bien débuter cette phase des matches à élimination directe, il y aurait, le vendredi suivant, l'obstacle américain ou suédois qui se dresserait face à elles en quarts de finale. En cas de qualification, les coéquipières d'Amandine Henry pourraient retrouver en demi-finales l'Angleterre, favorite de sa partie de tableau.