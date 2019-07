EN DIRECT - Coupe du monde féminine : suivez la deuxième demi-finale entre les Pays-Bas et la Suède

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Qui pour rejoindre les États-Unis, qualifiés mardi soir pour leur troisième finale de Coupe du monde de rang ? Les Pays-Bas, novices à ce niveau et champions d'Europe en titre ou la Suède, habituée du dernier carré et tombeuse de l'Allemagne en quarts de finale ? Les Orange, et leurs nombreux supporters, partent légèrement favorites de cette seconde demi-finale.

PAYS-BAS - SUÈDE Coup d'envoi à 21 heures

Le point sur l'historique : le précédent de l'Euro. Les Pays-Bas sont invaincus contre la Suède lors des trois derniers matches, avec deux victoires et un nul. L'une de ces deux victoires est intervenue lors de l'Euro disputé - et remporté - à domicile, en 2017, au stade des quarts de finale. Les Oranje l'avaient emporté 2-0 grâce à des buts de Lieke Martens et Vivianne Miedema, toutes deux présents en France cet été, même si Martens, la star de cette sélection, évolue depuis plusieurs matches avec une blessure avec un orteil. Mardi encore, à la veille de cette demi-finale, elle n'a pas pris part à l'entraînement collectif.

Le point sur l'avant-match : Qui face aux USA ? Le nom du premier finaliste du Mondial féminin, les États-Unis, était attendu. Le second, un peu moins. Car les Pays-Bas comme la Suède, qui se retrouvent ce soir au Groupama stadium de Lyon, étaient davantage de gros outsiders que des favoris. Dans cette partie de tableau, on attendait davantage l'Allemagne, vainqueur du dernier tournoi olympique, à Rio. Les Pays-Bas de Lieke Martens, bien que champions d'Europe en titre, figurent pour la première fois dans le dernier carré d'un Mondial. Quant à la Suède, qui a déjà atteint la finale, en 2003, elle a créé la surprise en battant la Nationalmannschaft en quarts de finale (2-1) sans s'appuyer sur le talent d'une immense star mais plutôt sur un solide collectif.