Coupe du monde féminine : la Suède crée l'exploit contre l'Allemagne et file en demies

Quelle sensation ! La Suède a créé l'exploit en éliminant l'Allemagne (2-1), l'une des grandes favorites, samedi en quarts de finale de la Coupe du monde féminine. Le coup est rude pour les Allemandes, qui ratent également leur qualification pour les JO, et ne pourront donc pas défendre leur titre de championnes olympiques. Les Suédoises affronteront les Pays-Bas en demi-finales, mercredi à Lyon.

La revanche de la finale 2003

Les Scandinaves, qui ne les avaient plus battues depuis 24 ans dans une compétition majeure, ont joué le match parfait : bien regroupées défensivement et très tranchantes dans leurs contre-attaques. Privées de leur meneuse de jeu Dzsenifer Marozsan au coup d'envoi - elle est entrée à la pause -, les Allemandes ont dominé mais souvent de façon stérile, malgré une superbe ouverture du score au sortir du premier quart d'heure de jeu. Sur un excellent contre-pressing, la future parisienne Sara Däbritz a récupéré le ballon à 40 mètres du but adverse et servi magnifiquement Lina Magull au cœur de la surface, l'attaquante se couchant bien après son contrôle pour frapper et marquer (1-0, 16e).

Mais ce but a presque été un trompe-l'oeil, tant le danger a été majoritairement jaune et bleu. Puis, par deux fois, la défense allemande a craqué. Dix minutes plus tard, sur un raté de Marina Hegering, lobée par un dégagement, Jakobsson a bien senti le coup et est allée tromper la gardienne allemande du pied droit (1-1, 22e). Et à la 48e, Rolfo a adressé une tête que Schult a repoussé mais dans les pieds de Blackstenius à l'affût dans les six mètres, qui a offert la victoire aux Suédoises (2-1). Ce ne sera que la troisième Coupe du Monde sans l'Allemagne dans le dernier carré et seulement la quatrième participation suédoise aux demi-finales, pour une seule finale, perdue en 2003 contre... l'Allemagne.