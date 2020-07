EN DIRECT - Coupe de la Ligue : suivez la finale entre le PSG et Lyon

EN DIRECT

Un vrai choc entre Européens. Le PSG et Lyon, les deux représentants tricolores en Ligue des champions, jouent vendredi soir la finale de la Coupe de la Ligue dans un contexte bouillant à plus d'un titre. Au sens propre, évidemment, puisque la rencontre va se disputer sous une chaleur caniculaire dans un Stade de France limité à 5.000 spectateurs, mais sans Kylian Mbappé, blessé. Au sens figuré également, tant ce match revêt un enjeu capital pour les deux équipes, à quelques jours de la reprise de la Ligue des champions. Il s'agira enfin de la toute dernière finale de la Coupe de la Ligue, dont la disparition a été actée après 25 ans d'existence. Suivez en direct la finale PSG-Lyon à partir de 21h10.

>> La finale de la Coupe de la Ligue est également à suivre en direct sur l'antenne d'Europe 1 de 20h à 23h30

PSG-Lyon : coup d'envoi à 21h10

Le point OL : mettre fin à des années sans trophée. Pour Lyon, cette finale est peut-être encore plus importante. En effet, les Lyonnais courent désespérément après un trophée depuis la Coupe de France en 2012, une éternité pour un club de ce standing. L'OL doit également s'imposer s'il veut disputer une Coupe d'Europe l'an prochain, le vainqueur de la Coupe de la Ligue étant qualifié pour la Ligue Europa. S'ils perdent ce soir, ils auront une autre chance à condition qu'ils... remportent la Ligue des champions. Autant dire qu'ils ont tout intérêt à gagner contre le PSG. Retrouvez ici l'interview de Rudi Garcia sur Europe 1 la semaine dernière.

Le point PSG : sans Mbappé, objectif triplé. Le PSG, sacré champion de France et difficile vainqueur de la Coupe de France vendredi dernier contre Saint-Étienne, peut réaliser le triplé national. Les Parisiens devront composer sans Kylian Mbappé, blessé et très incertain pour le quart de finale de Ligue des champions. L'Espagnol Pablo Sarabia devrait le remplacer et évoluer en soutien de l'attaquant argentin Mauro Icardi. Le PSG devra en tout cas monter un tout autre visage que contre les Verts, où leur prestation avait inquiété à quelques jours de la C1.

Le point météo : il va faire très chaud au Stade de France. En raison de la pandémie de coronavirus, la rencontre va se disputer au Stade de France avec une jauge limitée à 5.000 spectateurs. La soirée s'annonce chaude, avec des températures caniculaires en région parisienne comme sur une grande partie de la France. Il pourrait faire plus de 35 degrés au coup d'envoi ! Lisez ici notre article sur ce match "bouillant".

Le point "histoire" : clap de fin pour la Coupe de la Ligue. Après 25 ans d'existence, la Coupe de la Ligue va disparaître ce vendredi soir. Depuis de nombreuses années, elle peinait à trouver son public, avec des stades souvent déserts et des matches trop souvent sans grand intérêt. Pourtant, et paradoxalement, les finales ont souvent offert de beaux spectacles autant en tribunes que sur le terrain. Si celle de l'an dernier, remportée par Strasbourg contre Guingamp, avait été une longue purge, on peut espérer ce soir un tout autre spectacle. Une dernière finale entre le PSG et Lyon, les deux meilleures équipes françaises de ces 20 dernières années, que demander de mieux ?