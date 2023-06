EXCLU EUROPE 1 : «Garder la même détermination», Didier Deschamps se livre sur son métier passion

Depuis son arrivée à la tête des Bleus, Didier Deschamps a offert un beau palmarès à la sélection : une finale à l'Euro 2016, une Coupe du monde en 2018 puis une finale à l'édition suivante en 2022. Très apprécié du peuple français et respecté par les joueurs, l'ancien capitaine de l'OM prend son rôle à cœur et ne compte pas le lâcher pour l'instant. Dans un entretien exclusif au micro d'Europe 1, le sélectionneur est revenu sur la passion qui l'anime envers ce métier qui n'est "pas un travail", à l'approche des deux matches de qualifications à l'Euro 2024.

Un plaisir entouré d'un "staff indispensable"

"Quand on est dans le sport vous ne travaillez pas", explique Didier Deschamps avant de confier qu'il n'a en réalité "jamais travaillé". Ce métier de sélectionneur est avant tout une passion, bien "différente" de celle qu'il possédait dans sa "première vie" en tant que joueur. Pour l'ancien milieu de terrain, "il n'y a rien de plus beau" que d'être joueur de football, "même s'il peut y avoir des périodes plus compliquées et difficiles." Pour ne pas être lassé, le champion du monde 1998 se base sur une recette : "Garder la même détermination, la même envie et avoir conscience d'être un privilégié parce que je suis au contact de l'élite et avec des objectifs très élevés."

Considéré comme un travailleur acharné, Didier Deschamps n'abandonne jamais ses objectifs. "C'est ça qui me plaît, j'ai besoin de ça et je prends beaucoup de plaisir", confie-t-il. Ce bonheur est bien évidemment partagé puisque le sélectionneur des Bleus est entouré d'un "staff qui est indispensable à mes côtés". Le challenge de l'ex-capitaine marseillais est de "faire en sorte d'atteindre les objectifs le plus souvent possible" avec des joueurs différents. Les résultats sportifs sont une part du travail, mais "l'aventure sportive et humaine" est tout aussi importante selon lui. Une nouvelle aventure "sportive et humaine" se profile pour le sélectionneur avec l'Euro 2024.