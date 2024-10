Élection du président de la FFR : début du vote pour départager Florian Grill et Didier Codorniou

Alors que les affaires se sont multipliées, le rugby français choisit son nouveau patron ce samedi. Les présidents et représentants des 1.900 clubs français doivent aujourd’hui départager les deux candidats qui ont fait acte de candidature. Florian Grill, élu en juin 2023 à la suite de la démission de Bernard Laporte et qui espère renouveler son mandat est opposé à Didier Codorniou, ancien international de Narbonne et qui croit pouvoir créer la surprise.

Après avoir réalisé un tour de France en visitant les principaux clubs du pays, les deux candidats attendent aujourd’hui le verdict des urnes. Florian Grill est soutenu notamment par la légende Abdelatif Benazzi, Didier Codorniou ancien international et maire de Gruissan, commune située dans l’Aude, est soutenu par l’ancienne immense star du rugby français Serge Blanco.

"La fédération est dans une situation financière cataclysmique"

L’actuel président âgé de 59 ans souhaite d’abord remettre de l’ordre dans les comptes de la fédération qui accuse des pertes de 17 millions d’euros malgré notamment le titre olympique du rugby à 7 des coéquipiers d’Antoine Dupont comme il l’a expliqué, il y a quelques semaines, dans le studio des légendes, à Jacques Vendroux : "C’est vrai qu’on affronte une situation financière qui est cataclysmique et au niveau organisationnel et de fonctionnement, il y a tout à revoir. C’est un chantier considérable et il faut s’y coller."

Son opposant, Didier Codorniou, assure que le budget de la fédération peut être équilibré dès l’année prochaine en mettant l’accent sur le sport de compétition, explique le candidat dans un entretien accordé à l’AFP. L’ancien international espère que l’équipe de France de rugby à 15 remportera la coupe du monde en 2027 sans oublier les joueuses françaises qui disputeront le mondial l’année prochaine.

Florian Grill, de la liste "Ovale ensemble" et qui rappelle que le rugby est à la traine par rapport à son nombre de licenciés, veut accroitre les capacités d’accueil en club et construire des terrains comme il l’a expliqué sur Europe 1 : "Il faut que l’on relance le rugby par la base et qu’on augmente le nombre de pratiquants, on est le 2ème sport dans les médias mais seulement le 10ème sport en terme de licenciés (environ 300.000 personnes ont une licence de rugby en France), donc on a un gros décrochage que n’ont pas les autres fédérations. On a besoin d’améliorer les installations, retourner dans le scolaire où l’on a disparu, on a besoin de titres de champion de France chez les jeunes, on a besoin de peser au niveau des instances mondiales, on a beaucoup de choses à faire mais on doit aller au bout de tout ça".

Didier Codorniou souhaite sanctionner Auradou et Jegou

Certes, il y a la joie liée à la victoire en rugby à 7 des coéquipiers d’Antoine Dupont, mais la fédération a été secouée par des drames et par plusieurs volets judiciaires. L’été a été marqué par le décès par noyade du jeune rugbymen Mehdi Narjissi en Afrique du Sud, par les propos racistes de Melvyn Jaminet diffusés sur les réseaux sociaux dans une vidéo et par l’affaire Jegou-Auradou, deux internationaux inculpés de viol en Argentine et dont l’examen de non-lieu est examiné actuellement par le parquet argentin.

Les deux candidats font confiance à la justice mais appellent à encadrer plus sérieusement la fameuse 3ème mi-temps. Didier Codorniou souhaite sanctionner les deux internationaux, annonçait-il à l’AFP le 9 octobre dernier : "Il y a eu deux joueurs qui portent le maillot de l’équipe de France et qui rentrent alcoolisés à cinq heures du matin. Ils doivent être sanctionnés même si la peine doit être graduelle et ce qu’elle soit l’issue de l’affaire judiciaire".

Le patron du rugby français et candidat à sa propre succession estime qu’un retour des deux joueurs dans le XV de France n’est pas envisageable tant qu’une procédure judiciaire est en cours.