EDITO - Matches annulés au Mondial de rugby : "Un gros problème d’équité"

EDITO

Il n’y aura pas de 'Crunch' à la Coupe du monde de rugby. France-Angleterre - comme Nouvelle Zélande-Italie - a en effet été annulé par les organisateurs en raison d’un typhon qui menace le Japon, pays hôte de la compétition. Et une menace pèse sur Japon-Ecosse. Ces annulations se comprennent, mais elles faussent tout de même grandement l’équité sportive, estime notre éditorialiste sport Virginie Phulpin.

On n’avait jamais vu ça dans une Coupe du monde. Et oui, on peut se poser des questions. France-Angleterre n’avait pas vraiment d’enjeu, c’est vrai. Les deux équipes étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale. Là, on donne deux points à chacun, et on fige le classement de la poule avec l’Angleterre première et la France deuxième. D’accord. En plus, les Bleus étaient loin d’être favoris face au XV de la Rose, donc il n’y a rien de choquant à les voir finir deuxièmes.

Oui, mais… Mais Anglais et Français vont arriver en quarts de finale bien reposés, beaucoup plus que leurs futurs adversaires, sans doute le Pays de Galles pour la France et l’Australie pour l’Angleterre. Eux, ils vont jouer leur dernier match de poule. Je comprendrais qu’ils trouvent que ça fausse les quarts de finale. Alors, nous, en tant que Français, on se dit que c’est très bien comme ça, que nos Bleus vont arriver en quarts sans avoir perdu, qu’ils auront donc le moral au plus haut. Mais si on se met deux secondes à la place des autres, tout de suite on trouve ça moins sympathique comme décision.

Je comprends que c’était difficile d’envisager de jouer le match ailleurs dans le pays, d’un point de vue logistique. Mais sportivement, ça aurait été largement plus équitable.

Japon-Ecosse annulé, ce serait un scandale

Même l’annulation de Nouvelle Zélande-Italie pose problème. Bien-sûr que les All Blacks étaient favoris. Mais les Italiens se retrouvent éliminés sans jouer. On a du mal à les imaginer battre la Nouvelle Zélande largement et se qualifier, mais ça existe, les surprises, en sport, non ? C’est même un peu pour ça qu’on aime le sport. Donc oui, il y a un gros problème d’équité.

Mais le pire est peut-être à venir avec le match Japon-Ecosse. C’est clairement le match avec le plus d’enjeu. Dans cette poule A, on ne sait pas encore qui ira en quarts de finale. Un match à trois pour deux places. Pour l’instant le Japon est premier, devant l’Irlande et l’Ecosse. Les Ecossais peuvent encore se qualifier à condition de battre largement les Japonais. Mais si le match est annulé, ils seront éliminés sans jouer. C’est là que ça deviendrait très gênant.

J’entends déjà les polémiques sans fin en cas d’annulation. Comme par hasard, le pays organisateur se qualifie sans jouer, comme ça les Japonais peuvent continuer à se passionner pour la compétition. Et le rugby y gagne. Ça va grincer. Le World Rugby doit faire jouer ce match. Peut-être un jour plus tard, peut-être ailleurs qu’à Tokyo. Mais il faut le jouer. Sinon on va finir par tirer au sort le vainqueur de la Coupe du monde.