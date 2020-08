Santé, sécurité : quel dispositif à Paris pour la finale de la Ligue des champions ?

L'avenue des Champs-Elysées sera réservée aux piétons dimanche soir, à l'occasion de la finale de la Ligue des champions opposant le Bayern Munich au Paris Saint-Germain, a annoncé samedi le préfet de police de Paris. Nicolas Nordman, adjoint à la mairie de Paris chargé de la sécurité et de la prévention et invité d'Europe 1 samedi soir, a estimé pour sa part "avoir travaillé pour mettre en place le dispositif le plus adapté à ce contexte sanitaire exceptionnel". D'autant plus que l'épidémie de coronavirus connait un certain rebond ces derniers jours.

Afin de "respecter la distanciation sociale", il n'y aura à partir de 21 heures plus de circulation sur les Champs-Elysées de manière à ce que les gens "aient le maximum de place", a encore précisé Nicolas Nordman. Ce dispositif "exceptionnel" est en principe réservé aux soirées du 31 décembre mais la finale de la Ligue des champions et le contexte sanitaire actuel créent une nouvelle exception.

Champs-Elysées : les rassemblements interdits deux heures après PSG-Bayern

"Il y aura des expressions de joie" en cas de victoire, "il faut simplement qu'elles soient compatibles avec la sécurité publique" et avec les mesures liées à la pandémie de Covid-19, a affirmé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, venu inspecter à la Préfecture de police de Paris le dispositif prévu pour dimanche soir.

Le ministre a ajouté que "deux heures après le match", le rassemblement serait "totalement interdit et les policiers et gendarmes feront l'évacuation des personnes".

Le périmètre d'obligation de port du masque sera étendu pour la soirée, des "points de prévention" seront mis en place et 20.000 masques pourront être distribués. Une "verbalisation systématique" sera appliquée en cas de non-port de cette protection du visage, a aussi indiqué le ministre.

Par ailleurs, dimanche soir, une retransmission du match qui se jouera à Lisbonne est prévue au sein du Parc des princes, avec une jauge limitée à 5.000 personnes. "C'est le club qui organise", a assuré sur Europe 1 Nicolas Nordman, l'adjoint à la sécurité à la mairie de Paris, pour qui, au Parc, les "choses vont se passer de manière tout à fait sereine".

3.000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés

Au total, un effectif de 3.000 membres des forces de l'ordre sera mobilisé, notamment pour la "sécurisation" des "commerces et établissements" de l'avenue, a indiqué le préfet. 17 stations de métro seront fermées.

Mardi soir, après la victoire du PSG en demi-finale de la compétition, le quartier des Champs-Elysées avait été le théâtre de violences et de vols en marge des manifestations de liesse, malgré l'important dispositif policier. Sur les 36 personnes placées en garde à vue cette nuit-là, 26 ont ensuite été présentées à la justice, selon le parquet de Paris.

Parmi elles, un homme a été condamné jeudi en comparution immédiate à six mois de prison avec sursis pour des violences sur les forces de l'ordre en récidive. Six personnes ont par ailleurs accepté leur peine via une procédure de plaider-coupable et sept autres doivent être jugées ultérieurement. En tout, 13 personnes se sont vu imposer une interdiction temporaire de se rendre à Paris.