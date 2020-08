Finale PSG-Bayern : un dispositif sanitaire pour encadrer les supporters

J-1 avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Les autorités françaises sont sur la brèche pour éviter les débordements et d’éventuels nouveaux clusters parmi les supporters. La préfecture de Paris a notamment pris samedi une décision de taille : à partir de 21 heures plus aucune voiture ne pourra circuler sur l’avenue des Champs-Elysées.

Le but, selon le préfet de police de Paris, est que tout le monde puisse remplir l’espace, tout en respectant la distanciation sociale. Il s’agit-là d’un dispositif exceptionnel, normalement réservé aux soirées du Nouvel An. 17 stations de métro seront par ailleurs fermées. Autour des Champs-Elysées, le périmètre d’obligation de port du masque sera étendu et 2.000 masques seront distribués. Le ministre de l’Intérieur promet une "verbalisation systématique" si cette obligation n’est pas respectée.

3.000 policiers et gendarmes mobilisés

3.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans la zone, mais aussi près du Parc des Princes, qui accueillera 5.000 supporters pour une retransmission de la rencontre. Deux heures après la fin de la finale, que le PSG soit vainqueur ou pas, tout doit être terminé. Le rassemblement sera totalement interdit et les forces de l’ordre procéderont à des évacuations...

Un autre dispositif est aussi prévu pour encadrer le retour des joueurs à paris. Pour les accueillir, le préfet de police envisage un rassemblement limité à 5.000 supporters lundi soir.