Demi-finales aller de la Ligue des champions ce soir : le PSG à l’assaut du bouillant «mur jaune» du Borussia Dortmund

Les joueurs du PSG vont affronter, ce mercredi soir, Dortmund dans son chaudron et son immense "südtribüne" plus connu sous le nom de "mur jaune". Une légendaire muraille de béton de 40 mètres de haut et de 100 de large dans laquelle prennent place les plus fervents supporters du Borussia, tous habillés en jaune. Avec ses 24.500 places, il s’agit de la plus grande tribune debout d’Europe même si elle sera ce soir en configuration UEFA (16.000 places.) "Ce mur jaune, c’est quelque chose d’unique", explique sur Europe1 l’ancien gardien de Dortmund Guillaume Warmuz. "Il y règne une ambiance indescriptible qui peut paralyser les adversaires. Le Kop placé derrière le but quand tu sors du vestiaire à gauche est vraiment impressionnant", ajoute l'ancien portier.

Pour l’ancien gardien de Lens qui a également connu la fameuse ambiance du stade Bollaert, la ferveur qui émane du mur jaune donne la chair de poule et peut déstabiliser n’importe quel adversaire : "concrètement, quand le match a des incertitudes, quand il faut vraiment pousser, c’est peu de dire que l’on ressent toute l’énergie de ses supporters qui sont à fond derrière leur équipe". Comme d’habitude, les supporters du club de la Rhur vont faire le maximum de bruit pour encourager leur équipe. Mathias, fan du Borussia, estime que la qualification est possible mais "comme le PSG a un budget plus important, je vois un avantage côté parisien mais Dortmund peut battre n’importe quelle équipe si cela se passe bien".

Très compliqué de gagner à Dortmund

Grâce à cette ambiance, le stade du Borussia est une forteresse. Le club de la Rhur n’a plus perdu depuis 3 ans en Ligue des champions dans son enceinte : "on voit que c’est compliqué de gagner là-bas, insiste Guillaume Warmuz. Mais surtout, l’Atletico de Madrid, qui était en position favorable, s’est fait éliminer dans le stade du Borussia en quart de finales. Il va falloir bien négocier ces deux fois 45 minutes." Avec près de 76.000 spectateurs, le Borussia va gagner le match des tribunes. Mais, le PSG espère que ses 3.800 fans présents ce soir dans l’enceinte allemande, arriveront quand même à se faire entendre.