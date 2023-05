Décès d'Emiliano Sala : la somme exorbitante que le club de Cardiff réclame au FC Nantes

Le club de football britannique Cardiff City a décidé d'attaquer le FC Nantes devant le tribunal de commerce pour obtenir plus de 100 millions d'euros de dédommagements après le décès accidentel du joueur Emiliano Sala en 2019, a-t-on appris auprès des avocats du club français, confirmant une information de l'Equipe. Cardiff a saisi la semaine dernière le tribunal de commerce de Nantes pour le préjudice qu'il estime avoir subi et réclame aux Canaris "plus de 100 millions d'euros", a-t-on appris lundi auprès des avocats du FC Nantes, Jérôme Marsaudon et Louis-Marie Absil, du cabinet RMT.

L'affaire sera examinée le 22 juin, ont précisé les avocats. "Après avoir été sévèrement désavoué par la FIFA, le TAS (Tribunal arbitral du Sport ndlr), et le Tribunal fédéral suisse, Cardiff ouvre un nouveau front judiciaire absurde", ont fait savoir à l'AFP les avocats.

"Acharnement incompréhensible"

"Rien n'est sérieux : Cardiff évaluait son soi-disant préjudice à 17 millions d'euros et a été totalement débouté. Désormais, devant le tribunal de commerce de Nantes, Cardiff considère que ce même préjudice vaudrait plus de 100 millions d'euros !", s'étonnent les avocats. "Nous sommes très sereins sur l'analyse que fera le tribunal de commerce de Nantes sur ces demandes extravagantes. Le FCN ne manquera pas de demander réparation des préjudices que ces procédures abusives lui causent depuis plus de quatre ans", ajoutent les avocats, dénonçant "une nouvelle démonstration de l'acharnement incompréhensible de Cardiff".

Selon l'Equipe, le club gallois réclame en outre près de 10 millions d'euros supplémentaires correspondant "notamment au remboursement de la première traite avec intérêts" du transfert d'Emiliano Sala, "que Cardiff a déjà été sommé de régler". Cardiff City demande en outre la condamnation du club nantais à lui verser deux millions d'euros au titre du "préjudice réputationnel subi" dans ce dossier, toujours selon le quotidien sportif.

Âgé de 28 ans, le joueur argentin Emiliano Sala avait trouvé la mort en janvier 2019 dans un accident d'avion au-dessus de la Manche alors qu'il rejoignait son nouveau club, Cardiff City, auquel il avait été cédé par le FC Nantes.