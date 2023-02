Dates, horaires, diffusions : le programme complet des Mondiaux de ski alpin 2023

Les 47e championnats du monde de ski alpin 2023 ont débuté le lundi 6 février à Courchevel et Méribel, en Savoie, et se dérouleront jusqu'au 19 février. Les Français, à domicile, seront particulièrement attendus. Les meilleurs skieurs de la planète seront présents à l'instar du leader de la Coupe du monde masculine Marco Odermatt ou encore de Mikaela Shiffrin du côté des filles. Peu en réussite durant la saison régulière, les Bleus, représentés par Alexis Pinturault et par Tessa Worley, espèrent briller durant cette quinzaine. Un débrief des résultats sera à vivre chaque soir dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures).

Au total, treize titres mondiaux sont remis en jeu lors de ces Championnats du monde de ski. Cette édition sera très suivie par le public et sera marquée par le retour du public après les derniers Mondiaux qui s'étaient déroulés à huis clos à cause du Covid-19.

>> LIRE AUSSI - La France veut montrer son savoir-faire aux Mondiaux de ski de Courchevel

Le calendrier des Mondiaux

Ces Championnats du monde de ski alpin 2023 débutent lundi 6 février 2023 par le combiné femmes à partir de 11 heurs (Méribel). La course est à suivre en direct sur Eurosport et France 4.

Mardi 7 février 2023 :

Combiné hommes à partir de 11 heures (Courchevel) sur Eurosport et France 4

Mercredi 8 février 2023 :

Super-G femmes à partir de 11 heures 30 (Méribel) sur Eurosport et France 2

Jeudi 9 février 2023 :

Super-G hommes à partir de 11 heures 30 (Courchevel) sur Eurosport et France 2

Samedi 11 février 2023 :

Descente femmes à partir de 11 heures (Méribel) sur Eurosport et France 2

Dimanche 12 février 2023 :

Descente hommes à partir de 11 heures (Courchevel) sur Eurosport et France 4

Mardi 14 février 2023 :

Epreuve mixte par équipe à partir de 12 heures (Méribel) sur Eurosport et France TV

Mercredi 15 février 2023 :

Slalom Géant parallèles femmes et hommes (Courchevel et Méribel) à partir de 12 heures sur Eurosport et France TV

Jeudi 16 février 2023 :

Slalom Géant femmes à partir de 10 heures (Méribel) sur Eurosport et France TV

Vendredi 17 février 2023 :

Slalom Géant hommes à partir de 10 heures (Courchevel) sur Eurosport et France TV

Samedi 18 février 2023 :

Slalom femmes à partir de 10 heures (Méribel) sur Eurosport et France TV

Dimanche 19 février 2023 :

Slalom hommes à partir de 10 heures (Courchevel) sur Eurosport et France TV

>> LIRE ÉGALEMENT - Ski alpin : Clément Noël débloque le compteur de la France à Schladming

L'équipe de France sélectionnée

19 Français participeront à ces Mondiaux de ski alpin. Du côté des femmes, 11 skieuses tenteront de représenter au mieux la délégation tricolore : Clara Direz, Doriane Escané, Anouck Errard, Coralie Frasse-Sombet, Laura Gauché, Marie Lamure, Romane Miradoli, Nastasia Noens, Chiara Pogneaux, Karen Smadja Clément et enfin Tessa Worley.

Les hommes sont quant à eux un peu moins nombreux. Huit skieurs de l'équipe de France participeront aux différentes épreuves de ces championnats du monde. Parmi eux, Nils Allègre, Johan Clarey, Mathieu Faivre, Blaise Giezendanner, Clément Noel, Alexis Pinturault, Cyprien Sarrazin et enfin Adrien Théaux tenteront de décrocher le maximum de médailles.