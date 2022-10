«Je dois beaucoup à ma famille» : les confidences d'Alexis Pinturault dans «De l'or au cristal»

Lancer sa saison à travers un livre. À deux semaines du coup d'envoi de la saison de ski alpin pour le géant de Sölden, le 23 octobre prochain, Alexis Pinturault est déjà en piste. Son livre De l'or au cristal, co-édité avec Olivier Villepreux, lance une saison riche en intensité pour le natif de Courchevel.

Dans ce livre, publié aux éditions Marabout, le Savoyard a voulu partager les instants qui ont fait de lui un champion. "Dans ce livre, je reviens sur les moments forts de ma carrière", se livre le détenteur de six Globe de cristal. Sans oublier son entourage. "Je dois beaucoup à ma famille mais pas que. Il y a aussi tous ceux qui sont là au quotidien", précise Alexis Pinturault, en faisant référence à sa compagne Romane, également son attachée de presse.

"J'ai grandi dans un bac à neige"

"Les enfants grandissent dans un bac à sable. Moi j'ai grandi dans un bac à neige", sourit le Courchevellois au micro d'Europe 1. C'est dans l'hôtel de son père que le futur champion se fait un nom. D'abord comme "Alexis" auprès des fidèles clients, et plus tard en tant qu'"Alexis Pinturault" auprès de ses plus grands fans qui ne viennent à la station que dans un objectif, celui croiser le champion français.

Ce livre autobiographique est aussi un moyen pour lui d'exprimer tout le travail qu'il a dû accomplir pour atteindre ce niveau-là. Il retrace son évolution en tant qu'homme et sportif. Le champion n'en oublie pas d'évoquer ses exploits mais aussi ses moments de doute.

Des périodes de doute

Et pour cause, malgré un palmarès impressionnant (34 victoires en Coupe du monde), le vainqueur du Globe de cristal de la saison 2021-2022 a songé à plusieurs reprises à arrêter. "Je me suis plusieurs fois dis qu'il fallait m'arrêter au bon moment", explique Alexis Pinturault. Mais l'appel de la neige a toujours pris le dessus. À 31 ans, le skieur français est "dans les starting-block" pour la nouvelle saison.

Une saison qui aura d'ailleurs un goût particulier puisqu'elle comprendra des championnats du monde à...Courchevel, en février 2023. À domicile donc pour le champion français. "Le plaisir est toujours là", s'enthousiasme Pinturault. De bon augure pour allonger un palmarès déjà inégalé dans le ski français.