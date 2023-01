Ski alpin : Clément Noël débloque le compteur de la France à Schladming

Clément Noël impressionne. Le Français a renoué avec la victoire, plus d'un an après son dernier succès, en survolant la deuxième manche du slalom à Schladming. Le skieur tricolore a notamment découpé le mur pour envoyer ses concurrents dans les cordes, presque tous piégés dans cette section. Seulement 7e du premier tracé à 77/100 du leader Henrik Kristoffersen, il a su renverser la situation, à l'image de son titre olympique acquis l'hiver dernier à Pékin (6e en première manche).

Grâce à une deuxième manche solide, mais imparfaite, et aux erreurs de quelques concurrents, le Français a décroché la 10e victoire de sa carrière en Coupe du monde, la première sur le circuit depuis décembre 2021, qui met fin à une période de doutes personnels et à une disette inquiétante pour les Bleus à quelques jours des Championnats du monde de Courchevel/Méribel (6 au 19 février prochain).

"Ça fait vachement du bien, en deuxième manche j'ai réussi à mettre les choses dans le bon ordre, être dans le combat, dans l'instant, le naturel, ne pas trop réfléchir. Mon ski était plus délié, plus fluide, plus naturel. C'est comme ça que je dois skier mais quand on n'a pas la confiance à 100% parfois on n'arrive pas à skier comme ça", a expliqué le Vosgien de 25 ans en zone mixte.

Braathen en tête

"Je n'ai jamais vraiment douté que j'avais le niveau pour revenir parmi les meilleurs, mais j'étais frustré par ce début de saison où tout s'imbriquait dans le mauvais sens. Un peu comme l'an dernier, donc j'avais l'impression de ne pas apprendre de mes erreurs." "Ça efface les doutes", a-t-il convenu, après un début de saison chaotique (quatre sorties de piste, une 8e place, une 6e place et une 3e place).

Dans la folie nocturne de Schladming, où le public se masse tout autour de la piste, le Suisse Ramon Zenhäusern a pris la 2e place à un souffle du Français (à 07/100). Le Norvégien Lucas Braathen, 3e à 38/100, a déclenché les cris de jeunes groupies après s'être mis les Autrichiens dans la poche dès la veille au tirage au sort des dossards en portant un T-shirt du fan club du héros local Manuel Feller, au pied du podium mardi.

Braathen accentue son avance au classement de la spécialité avec 41 points de plus que son compatriote Henrik Kristoffersen, seulement 11e. Mercredi, les skieurs enchaînent avec un géant dans la station autrichienne.