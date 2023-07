Dakar 2025 : Dacia s'engage avec Sébastien Loeb comme pilote

Dacia participera pour la première fois au Dakar en 2025 avec les pilotes français Sébastien Loeb et espagnole Cristina Gutiérrez, a annoncé lundi la marque du groupe Renault. Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes WRC, testera un prototype Dacia dès la fin 2024 au Rallye du Maroc. Le modèle sera préparé par l'écurie ProDrive, déjà partenaire de Sébastien Loeb sur le championnat du monde de rallye-raid, dont le Dakar était cette année la première manche.

Carburant de synthèse

L'Alsacien de 49 ans, deuxième de l'épreuve en 2023, sera accompagné de son copilote Fabian Lurquin. La deuxième voiture de l'équipe Dacia sera confiée à Cristina Gutiérrez, 31 ans. La jeune mais expérimentée pilote espagnole connait bien Loeb, avec qui elle a remporté fin 2022 la compétition de 4x4 électriques Extreme E. Les deux prototypes, dont le modèle doit être dévoilé début 2024, rouleront au carburant de synthèse, produit en combinant de l'hydrogène avec du dioxyde de carbone.

Dacia s'est associée pour ce carburant avec le géant pétrolier Saudi Aramco, partenaire de Renault, et société publique du pays qui accueille le Dakar depuis 2020. "Le Dakar est par nature un laboratoire technologique à taille réelle. Il devient un laboratoire pour la mobilité bas carbone", a souligné le patron de Dacia Denis Le Vot, lors d'une conférence de presse à Saint-Denis, près de Paris. "On ne serait pas allés sur le Dakar sans carburant synthétique".

Promouvoir sa nouvelle identité "tout-terrain"

La marque roumaine est chargée de continuer à développer les moteurs thermiques au sein du groupe, tandis que Renault et Alpine construisent leur gamme électrique. Des Dacias n'avaient pour l'heure disputé le Dakar qu'à titre privé. Dacia, qui enregistre de très bonnes ventes avec ses voitures basiques et pas chères, veut promouvoir sa nouvelle identité "tout-terrain" sur les pistes du Dakar. La marque lancera en parallèle de la course un SUV plus gros et plus élégant que son actuel Duster, le Bigster, pensé pour séduire des clients plus aisés en Allemagne ou au Royaume-Uni.

Dacia se donnera les moyens nécessaires sur la course et "ne veut pas finir cinquième ou sixième", a souligné Denis Le Vot. Le Dakar sera également "la priorité" de Sébastien Loeb, a déclaré le pilote, qui a rejoint par ailleurs le Championnat du monde de rallycross (World RX). Avec Dacia, "le plan est de faire le championnat de rallye-raid en 2025-2026, c'est important pour progresser", a indiqué le champion alsacien. "C'est mon mentor, c'est une légende", a souligné à ses côtés Cristina Gutiérrez. "Et on s'entend très bien, c'est important pour développer la voiture".