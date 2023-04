Automobile : Sébastien Loeb annonce son grand retour au championnat du monde de rallycross

Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes WRC, rejoint cette saison le Championnat du monde de rallycross (World RX), a annoncé lundi l'équipe Special One Racing, cinq ans après la dernière participation du Français au championnat. Au volant d'une Lancia Delta convertie en alimentation électrique, Loeb sera associé au fondateur de l'équipe, son compatriote Guerlain Chicherit, quatre fois champion du monde de ski freeride devenu pilote.

"Je suis de la génération qui a été bercée par les victoires des Lancia Delta en rallye, alors forcément, j'ai un faible pour cette voiture. Mais quand Guerlain m'a parlé la première fois d'en engager une en rallycross... je l'ai pris pour un fou!", se souvient Loeb. "Et puis j'ai essayé la voiture en décembre 2022 et j'ai été immédiatement conquis par ses qualités dynamiques", poursuit-il, cité dans un communiqué.

Engagé en rallye-raid

L'Alsacien avait déjà participé au championnat entre 2016 et 2018 dans une Peugeot 208 WRX au volant de laquelle il s'est imposé deux fois en 36 participations. Cette année, outre le rallycross, Loeb est également engagé en rallye-raid, où il occupe pour l'instant la première place provisoire du championnat du monde. L'annonce de son retour en rallycross, dont la saison commence le week-end du 3 juin au Portugal, pourrait ainsi mettre fin à la possibilité de revoir le Français en WRC cette année, comme ce fut le cas en 2022 dans le cadre d'un programme partiel avec Ford. Pour l'heure, aucun annonce n'a été fait en ce sens.

Contrairement au WRC, où les pilotes s'élancent les uns après les autres sur des routes fermées à la circulation et doivent parcourir un certain nombre de kilométrés chronométrés le plus rapidement possible, le rallycross oppose directement plusieurs voitures de rallye sur un circuit fermé à la surface mixte (terre et asphalte).