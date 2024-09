Cyril Hanouna - Kylian Mbappé : «Il n'a forcé personne, il a signé un contrat et le PSG doit le payer» affirme un fan du club

Kylian Mbappé et le PSG se déchirent. L'actuel joueur du Real Madrid continue de réclamer à son ancien club le versement de 55 millions d'euros qui correspondent à trois mois de salaires et à des primes. Chose que le club refuse, car un contrat oral aurait été passé avec le capitaine de l'équipe de France. Kevin, un auditeur de On marche sur la tête sur Europe 1, estime que les premiers responsables de cette situation, "c'est la direction du club".

"On jette la faute sur Kylian Mbappé alors qu'il y a eu un contrat de signé, même le milliard sur les sept ans qu'apparemment a coûté Kylian Mbappé, il n'a forcé et volé personne. Je trouve qu'il y a eu un manque de professionnalisme de la part de la direction du PSG. On ne peut pas se permettre de dire qu'on s'est tapé dans la main pour des enjeux aussi colossaux. Mbappé demande uniquement son dû. Il y a des lois en France, le PSG doit payer."