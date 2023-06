Cyclisme : Tadej Pogacar décroche son troisième titre de champion de Slovénie du contre-la-montre

Retour en force pour Tadej Pogacar. Le double vainqueur du Tour de France s'est adjugé jeudi un troisième titre de champion de Slovénie du contre-la-montre, où il faisait son retour à la compétition après sa violente chute en avril et sa fracture au poignet. Dernier à s'élancer, le coureur de l'équipe UAE a avalé les 15,7 kilomètres escarpés du parcours tracé entre Zgornje Gorje, près du lac de Bled, et le plateau alpin de Pokljuka (1.365 m) en 29 minutes et 43 secondes.

Le dauphin à plus de cinq minutes

Son plus proche adversaire, Marko Pavlic, a fini à cinq minutes et 14 secondes. Anze Skok a pris la troisième place à 6 minutes et 30 secondes. Primoz Roglic, l'autre grand nom du cyclisme slovène, récemment vainqueur du Tour d'Italie, a fait l'impasse sur le championnat national. "Mon bras va mieux, ce n'est pas encore tout à fait ça, mais je ne ressens plus de gêne à l'entraînement", a-t-il commenté.

Le prodige slovène, 24 ans, participera également à la course en ligne, dimanche dans le nord-ouest de la Slovénie, où le plateau sera a priori plus relevé avec la présence de Matej Mohoric, le rouleur de la Bahrain-Victorious vainqueur de Milan-Sanremo en 2022 et d'étapes sur les trois grands Tours. Irrésistible en début de saison, Pogacar, qui a notamment survolé Paris-Nice et remporté le Tour des Flandres, a subi un coup d'arrêt en chutant le 23 avril lors de la classique Liège-Bastogne-Liège.

Compte à rebours avant le Tour

Victime de fractures du scaphoïde gauche et de l'os semi-lunaire de la main gauche, il a été opéré le soir-même en Belgique avant d'entamer une convalescence en forme de compte à rebours afin d'être prêt pour son grand objectif de la saison, le Tour de France (1er au 23 juillet). Vainqueur de la Grande boucle en 2020 et 2021, il a été devancé l'an dernier par le Danois Jonas Vingegaard.

"Pour le moment, je dois juste faire en sorte de ne pas chuter ou de ne pas me cogner un os", a poursuivi Pogacar, cité jeudi soir par le site de la télévision publique slovène. "Ma blessure me contrarie un peu sur des aspects techniques, mais elle ne gêne pas mes jambes, et j'ai pu bien m'entraîner", a-t-il observé. "Pour ce chrono, rien ne m'a freiné. J'ai donc tout donné et je pense que tout s'est déroulé selon le plan", a ajouté le coureur, à neuf jours du départ du Tour le 1er juillet à Bilbao.

Pendant son absence des pelotons, Pogacar s'est montré actif sur les réseaux sociaux, s'affichant sur son vélo d'appartement dans sa cuisine, faisant du gainage sur la terrasse de son appartement ou bien encore gravissant, lesté d'un sac à dos, des escaliers dans Monaco, où il réside. Dans le même temps, Vingegaard, qui était apparu un peu en retrait en début de saison, incapable notamment de suivre le rythme imposé par son rival slovène sur les routes de Paris-Nice, est spectaculairement monté en puissance. Le Danois de la Jumbo-Visma a dominé le Critérium du Dauphiné, qu'il a remporté le week-end dernier avec une très confortable avance agrémentée de deux victoires d'étape.