«Pas envie que mon fils soit cycliste» : Marc Madiot dénonce le manque de sécurité dans les courses de vélo

Après le tragique accident survenu sur le Tour de Suisse, le coureur suisse Gino Mäder, 26 ans, a succombé à ses blessures. Un décès qui a provoqué une onde de choc dans le monde du cyclisme et qui a fait réagir Marc Madiot, le manager général de la Groupama-FDJ, dans l'émission Europe 1 Sport (en direct tous les soirs de 20 heures à 23 heures sur Europe 1). "C'est un coureur qu'on connaissait. Je m'étais même positionné il y a quelques années pour essayer de le recruter, sans succès malheureusement", s'est remémoré le manager de l'équipe cycliste.

"Inerte dans l'eau"

Gino Mäder, alors 27e du classement général après cinq étapes, était tombé jeudi au km 197 de l'étape-reine de l'épreuve helvétique, entre Fiesch et La Punt, dans la descente du col de l'Albula, après une journée harassante marquée par trois ascensions au-delà de 2.000 m d'altitude et 4.710 m de dénivelé positif. Il avait été retrouvé "inerte dans l'eau" d'un ravin en contrebas de la route et transporté à l'hôpital de Coire après avoir été réanimé. Mais le lendemain, "Gino a perdu son combat pour se remettre des graves blessures qu'il avait subies", a expliqué la Bahrain-Victorious, qui s'est dite "dévastée par cet accident tragique".

Ce tragique accident remet au goût du jour la sécurité dans le cyclisme. Selon Marc Madiot, le parcours emprunté n'était pas plus dangereux qu'un autre : "Faire des arrivées en bas des cols ça existe depuis qu'il y a des courses cyclistes. J'ai vu les images à la télévision et la descente ne me semblait pas particulièrement dangereuse même si elle était très rapide. Je pense que les organisateurs avaient fait tout ce qu'il fallait", a déclaré ce dernier.

Alerter sur la sécurité

Mais toujours selon lui, cet accident doit "alerter sur les problèmes de sécurité". "Je pense qu'on a un souci de sécurité dans le cyclisme. Le sport automobile est mieux sécurisé aujourd'hui", a avancé Marc Madiot. Augmenter le poids des vélos ou encore mettre en place une radio commune à tous les cyclistes, voilà des pistes évoquée par le manager général de l'équipe Groupama-FDJ.

Une sécurité qui n'est as garantie aujourd'hui au sein du peloton. Et Marc Madiot va encore plus loin pour renforcer cet avis : "Je suis père de famille, j'ai un gamin de 13 ans et je n'ai pas envie que mon enfant soit coureur cycliste. Et ça c'est dramatique."

Mäder était l'un des principaux espoirs suisses dans les courses à étapes, et s'était classé 5e et meilleur jeune du Tour d'Espagne 2021. L'Américain Magnus Sheffield (Ineos-Grenadiers) avait chuté au même endroit et avait été hospitalisé avec "des contusions et une commotion cérébrale", selon l'organisation. Derrière le vainqueur d'étape, l'Espagnol Juan Ayuso, la moto suiveuse avait été flashée à plus de 100 km/h, d'après le direct officiel du Tour de Suisse.