Christophe Laporte, nouvelle star du cyclisme français ?

Trois jours après avoir remporté Gand-Wevelgem (avec l’aval de son coéquipier flamand Wout Van Aert), Christophe Laporte a gagné mercredi en solitaire une autre classique belge bien connue des amateurs de courses cyclistes : À Travers la Flandre. "On peut en rêver, mais le faire, c’est autre chose !", lance le Varois. A 30 ans, catalogué sprinteur, il est en train de se construire sur le tard un joli petit palmarès et sa notoriété grimpe : "Je reçois de plus en plus d’encouragements. Le fait de courir avec Wout, ça aide ! On voit que le public en Flandre est un public de connaisseurs et ça fait plaisir."

Laporte s’est révélé aux yeux du grand public sur le Tour 2022

L’été dernier déjà, c’est lui qui avait sauvé l’honneur tricolore sur la Grande Boucle en remportant à Cahors la seule victoire d’étape française. Et fin septembre, de l’autre côté de la planète, en Australie, Christophe Laporte devenait vice-champion monde. Depuis qu’il a quitté l’équipe nordiste Cofidis pour rejoindre la formation qui rafle tout, l’équipe néerlandaise Jumbo-Visma, le "Grand" (ndlr : son surnom car il flirte avec le mètre 90) est presque en train de faire oublier Julian Alaphilippe ou Thibaut Pinot. Et surtout, avec ses deux succès belges, il est passé du statut d’équipier à celui d’outsider du prestigieux Tour des Flandres, dimanche prochain.