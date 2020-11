Cyclisme : Primoz Roglic remporte le Tour d'Espagne

Le Slovène Primoz Roglic (cycliste pour l'équipe Jumbo-Visma) a remporté dimanche son deuxième Tour d'Espagne consécutif à l'issue de la 18e et dernière étape, remportée par l'Allemand Pascal Ackermann (Bora) à Madrid. Primoz Roglic, deuxième du Tour de France il y a six semaines, devance au classement général final l'Equatorien Richard Carapaz (Ineos) de 24 secondes et le Britannique Hugh Carthy (Education First).

Roglic avait pris le maillot rouge de leader mardi

Vainqueur de quatre étapes de cette Vuelta raccourcie à 18 étapes contre 21 habituellement en raison de la pandémie de Covid-19, Roglic s'était emparé du maillot rouge de leader mardi lors du seul contre-la-montre de la course. Pascal Ackermann, qui avait remporté la 9e étape à la suite du déclassement de l'Irlandais Sam Bennett, a cette fois-ci devancé à la régulière le coureur de la Deceuninck.