Cyclisme : Paris-Nice, la revanche du Tour de France

À chaque départ d’étape, c’est le même scénario. Le speaker de ce 81e Paris-Nice (05 au 12 mars) annonce avec force et conviction la présence du lauréat du dernier Tour de France : "Il est le vainqueur sortant de la plus grande compétition cycliste au monde. Il est devant vous. C’est Jonas Vingegaard".

Se tirer la bourre avec Pogacar

Si les applaudissements du public sont moins fournis, car moins nombreux que sur les routes du Tour, l’enthousiasme est là. Eric est venu en voisin assister au départ d’une étape. Il a vu le Danois Jonas Vingegaard, mais aussi le Slovène Tadej Pogacar, dauphin du coureur de la Jumbo-Vismacet été. "C’est un avant-goût, estime Eric. Il va se tirer la bourre avec Pogacar. Ils s’observent encore. Ils préparent vraiment le Tour de France, je pense".

Vingegaard face à Pogacar, un duel au sommet

Et il n’y a pas que le public qui profite de la présence du Danois et du Slovène. Kévin Vauquelin, jeune professionnel français au sein de la formation Arkéa-Samsic, a du mal à réaliser qu’il participe à la même course que ces champions déjà confirmés. "De les voir là, à côté de nous, alors qu’on les voyait à la télé, c’est impressionnant sur le coup. Mais quand on commence à appuyer sur les pédales, il ne faut pas trop être impressionné pour ne pas perdre ses moyens". Vivement dimanche pour savoir si le duel “Vingegaard vs Pogacar” a été aussi intense sur les routes de Paris-Nice que lors du Tour de France.