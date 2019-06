Cyclisme : l’Équatorien Richard Carapaz remporte le Giro

L’Équatorien Richard Carapaz (Movistar) a remporté à 26 ans le Tour d'Italie, dimanche à Vérone, au terme du contre-la-montre final gagné par l'Américain Chad Haga (Sunweb).

Une première pour l'Équateur

Carapaz est le premier coureur de l'Équateur, le deuxième du continent sud-américain après le Colombien Nairo Quintana, à gagner le Giro, la deuxième course par importance du calendrier. Carapaz a devancé au classement final l'Italien Vincenzo Nibali, deux fois vainqueur de l'épreuve, et le Slovène Primoz Roglic, présent pour la première fois sur le podium d'un grand tour.

Dans la 21ème et dernière étape, un contre-la-montre de 17 kilomètres qui s'est conclue dans l'amphithéâtre antique de Vérone, Carapaz s'est classé 36ème, à 1 min 12 sec de Haga. L’Équatorien, quatrième l'an passé, participait pour la deuxième fois à la course rose. Vainqueur cette fois de deux étapes, à Frascati (4ème étape) et à Courmayeur (14ème étape), il a porté durant huit jours le maillot rose après le coup de force réussi au pied du Mont Blanc.

Simple lieutenant de l'Espagnol Mikel Landa au départ de Bologne, le 11 mai, Carapaz a changé de statut au fil de la course. Il a bénéficié du marquage entre Nibali et Roglic dans les premières montagnes avant de défendre son avantage sans donner de signe de faiblesse.

La dernière étape pour Haga

La dernière étape a permis à Roglic de déloger l'Espagnol Mikel Landa du podium. Le Slovène, vainqueur des deux premiers chronos du Giro, n'a pu faire mieux toutefois que 10ème, derrière Nibali. Haga, 30 ans, a assisté, ému puis en pleurs, à l'arrivée de tous ses adversaires potentiels pour la victoire d'étape. L'Américain, qui a pour particularité d'être un pianiste classique de bon niveau, a enlevé le plus beau succès de sa carrière. Haga a devancé de 4 secondes le récent détenteur du record de l'heure, le Belge Victor Campenaerts, et de 6 secondes un autre Belge, Thomas De Gendt.

Quatre coureurs (Roglic, Conti, Polanc, Carapaz) ont porté le maillot rose dans cette 102ème édition rendue éprouvante par la pluie, sauf durant les derniers jours, et les longues étapes de plaine.