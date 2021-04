Cyclisme : Julian Alaphilippe remporte la Flèche Wallonne pour la troisième fois

Julian Alaphilippe était le plus fort au sommet du mur de Huy ! Le Français, champion du monde de cyclisme, a remporté mercredi pour la troisième fois la Flèche Wallonne, l'une des "classiques" de la saison. Alaphilippe (Deceuninck) a pris le dessus dans les derniers hectomètres sur le Slovène Primoz Roglic au bout des 193 kilomètres. L'Espagnol Alejandro Valverde, qui détient le record de cinq victoires, s'est classé troisième sur la ligne.

La victoire pour Julian Alaphilippe au Mur de Huy !! Le champion du Monde a fait la différence dans les derniers mètres pour remporter la troisième Flèche Wallonne de sa carrière !! #LesRPpic.twitter.com/x8h9vB0CyE — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 21, 2021

"Cette victoire me fait énormément de bien"

"Cette victoire, elle me fait énormément de bien", a réagi Alaphilippe, qui comptait jusqu'à présent un seul succès cette saison, une étape de Tirreno-Adriatico. "J'ai pu m'économiser tout au long de la journée, je savais ce que j'avais à faire dans le final", a ajouté le Français (28 ans). "Je savais que ce ne ne serait pas facile avec Roglic, et Valverde dans la roue".

La course s'est dénouée comme lors des années précédentes dans la troisième et dernière ascension du mur de Huy, une montée brutale de 1300 mètres à près de 10 % de pente. Roglic a démarré à près de 400 mètres de la ligne et Alaphilippe a été le seul à revenir sur lui et à le passer avant la ligne, malgré un sursaut du Slovène qui découvrait le mur de Huy.