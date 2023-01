«Coupées du monde pendant trois mois» : six femmes à l’assaut du Pacifique à la force des bras

Elles s’appellent Stéphanie, Alexandra, Emmanuelle, Marie, Margot et Itziar, une Espagnole. Cinq Françaises et une Espagnole qui ont chacune essuyé des "tempêtes personnelles" (maladie, deuil, inceste…) et qui ont trouvé leur salut dans le sport. Ces femmes s'apprêtent à traverser à la rame l'Océan Pacifique, le plus vaste de la planète.

En s’élançant dans ce défi fou, l'émotion était palpable. "Il y a beaucoup d’émotion, bien sûr, parce qu’on part en autarcie coupées du monde pendant trois mois. Mais on est prêtes et on a vraiment envie d’y aller. "raconte Stéphanie Barneix, 46 ans et quatre cancers du sein vaincus. C'est elle qui est à l'origine du projet.

Une aventure de 8.000 kilomètres au profit d’enfants malades

Ces sportives confirmées, spécialisées dans le sauvetage côtier, ont pris la mer à Lima, la capitale péruvienne et doivent rallier Moorea en Polynésie-Française qu'elles espèrent atteindre en moins de 90 jours. Elles se relaieront toutes les heures à bord de leur planche de type paddle, ramant à la seule force des bras, de jour comme nuit, suivies par un bateau d’assistance.

Au total, elles parcourront environ 8.000 kilomètres. L’argent récolté par les donateurs sera reversé à l’association "Hope Team East", cofondée par Stéphanie Barneix, afin d’aider des enfants traités pour des cancers.