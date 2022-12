DOCUMENT EUROPE 1 - À deux jours de Noël, Élisabeth Borne au chevet des enfants malades

Ces enfants malades ont reçu une visite pour le moins inattendue. Dans la discrétion la plus totale, la Première ministre, Élisabeth Borne, s'est rendue dans le département de cancérologie de l'enfant et de l'adolescent à l'Institut Gustave-Roussy dans le Val-de-Marne. Elle y a notamment rencontré le petit Élie, enfant de 18 mois atteint d'un cancer de l'abdomen, comme l'explique son papa.

"Il est sous chimiothérapie et il y a une chirurgie de prévu en février donc toutes les bonnes ondes positives sont les bienvenues".

Un peu plus loin, deux comédiens déguisés en clown assurent l'animation. "C'est vachement bien", murmure d'ailleurs la cheffe du gouvernement avant de tendre un sac rempli de cadeaux à destination du petit Élie. "Un petit cadeau pour Noël", précise Élisabeth Borne derrière le lit à barreaux. "Tu dis merci, Élie ?", peut-on entendre de la voix du papa.

À l'Institut Gustave-Roussy, Élisabeth Borne a rencontré le petit Élie, 18 mois, et atteint d'un cancer de l'abdomen.

Crédit : Jacques Serais/Europe 1

"J'imagine que c'est dur psychologiquement"

La Première ministre prend ensuite quelques minutes pour écouter les doléances du personnel soignant dans le couloir de l’hôpital. "C'est très, très critique. On a quand même un service entier qui est fermé par manque de personnel infirmier", lui rapporte cette femme. "A la fois, il y a la fierté d'être dans un service qui fait des choses extraordinaires, mais en même temps, j'imagine que c'est dur psychologiquement", lui répond Élisabeth Borne.

>> LIRE AUSSI - Propulsé en garde de gynécologie sans formation, Pierre raconte son erreur médicale

En revanche, aucun commentaire ne sera fait sur la grève des contrôleurs SNCF. "Ce n'est ni le sujet, ni le lieu", prévient un conseiller. Et surtout, ce n'est pas la préoccupation majeure des infirmiers et médecins et l'Institut Gustave-Roussy, mobilisés 24 heures sur 24 - et même en période de Noël.