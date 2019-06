Coupe du monde féminine : "Si on ne croit pas à une victoire maintenant, je ne sais pas quand on peut y croire"

INTERVIEW

À cinq jours du coup d'envoi de la Coupe du monde de football féminin, Claire Gaillard, ancienne journaliste auteure de La grande histoire des Bleues et membre du comité d'organisation de la compétition, revient sur les chances de l'équipe de France de l'emporter au micro de Matthieu Noël lundi.

Elles sont joueuses, arbitres, coachs, agents, supportrices : découvrez "Les Attaquantes", le podcast qui raconte les femmes dans le foot, une série originale en 7 épisodes

"On compte sur elles"

Entre les blessures de Griedge Mbock, Eugénie Le Sommer et Amandine Henry, les Bleues semblent un peu mal en point. "Ces quelques pépins [de santé] s'expliquent par une fin de saison longue notamment pour les Lyonnaises qui ont réalisé un triplé [Championnat de France, Ligue des Champions, Coupe d'Europe]", détaille Claire Gaillard. La sélectionneuse "Corinne Diacre a été rassurante pour les joueuses arrêtées. On compte sur elles pour que l'équipe de France aille le plus loin possible" dans cette compétition.

Des adversaires de taille

D'ailleurs les Françaises font partie des favorites pour remporter la Coupe du monde. "L'équipe de France est quatrième au classement Fifa, elle a de l'expérience et elle joue à domicile. Si on n'y croit pas maintenant, je ne sais pas quand on peut y croire", assure l'ancienne journaliste de L'Équipe.

Mais les Bleues ne sont pas seules à vouloir le trophée. Elles devront l'emporter contre des adversaires de taille, à commencer par les États-Unis, championnes du monde en titre. "Le 'soccer' y est un sport roi pour les petites filles et il y a énormément de licenciées. Les joueuses sont déjà des égéries dans leur pays", observe la spécialiste.

L'Allemagne, championne olympique en titre, fait également partie des favorites, tout comme l'Angleterre qui complète le podium Fifa. "C'est une puissance émergente qui a développé le football féminin ces dernières années avec l'apparition de sections féminines dans les clubs pro." D'ailleurs Claire Gaillard précise que l'on parle de "'section féminine' plutôt que de club puisque la plupart d'entre eux n'ont pas d'équipe professionnelle."

"Il y a une très bonne ambiance dans cette équipe"

L'un des secrets qui a permis aux garçons pour remporter la Coupe du monde en 2018 est la bonne ambiance qui régnait entre les coéquipiers. Une entente qui existe également chez les femmes. "Depuis l'été 2017 et l'arrivée de Corinne Diacre, la nouvelle sélectionneuse a voulu insister sur l'importance du collectif. Il y a une très bonne ambiance dans cette équipe avec un mélange de joueuses expérimentées et de jeunes joueuses de talent", rappelle Claire Gaillard. Tout semble donc réuni pour que les Bleues aillent aussi loin que les Bleus.