Coupe du monde féminine : ce sera une finale États-Unis - Pays-Bas !

Les championnes du monde en titre face aux championnes d'Europe en titre : États-Unis - Pays-Bas. La 8ème édition de la Coupe du monde féminine pouvait difficilement rêver d'une plus belle affiche pour sa finale, qui aura lieu dimanche, à 17 heures, au Groupama stadium, à Lyon-Décines. Après la qualification des Américaines mardi soir, les Oranje ont à leur tour décroché leur billet aux dépens de la Suède, après une deuxième demi-finale qui aura été bien plus fermée et bien moins enthousiasmante que la première (1-0 a.p.). Le seul but de la partie a été inscrit à la 99e minute de jeu par la milieu de terrain Jackie Groenen, d'une belle frappe des 20 mètres.

– 99’ – Revivez l'ouverture du score de Jackie Groenen. Le but de la qualification ? https://t.co/6x2uh0heRa



1 - 0 #NEDSWE#FIFAWWC à suivre en direct sur @TF1 et @MYTF1 — Téléfoot (@telefoot_TF1) July 3, 2019

Avant cela, il n'y avait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, dans un stade copieusement garni certes, mais pas plein. Les deux équipes avaient néanmoins touché les montants dans la deuxième période, la Suédoise Nilla Fischer trouvant le poteau droit de Sari van Veenendaal, assez réactive pour toucher le cuir du bout des gants (56e), puis la Néerlandaise Vivianne Miedema voyant sa tête déviée par la gardienne Hedvig Lindahl sur la barre transversale (64e). Les deux gardiennes ayant été si brillantes dans cette rencontre qu'on a même eu envie, à un moment, de voir les deux équipes se départager lors d'une séance de tirs au but. Mais c'était sans compter sur Groenen…

LE FILM DU MATCH -Les Pays-Bas rejoignent les États-Unis en finale !

Pour leur deuxième participation seulement à un Mondial, les Pays-Bas rejoignent donc la finale, deux ans après leur titre de champion d'Europe. Mais, pour espérer faire douter l'armada américaine, il faudra faire sans doute bien mieux que ce mercredi soir, où elles ont longtemps buté sur le très solide bloc suédois. Les Scandinaves, elles, qui ont peut-être perdu Kosovare Asslani, sortie sur civière en fin de match, tenteront de terminer troisièmes contre l'Angleterre, samedi, à Nice.