Coupe du monde de ski alpin : avant la première étape, Cyprien Sarrazin veut confirmer ses bons résultats

L'heure de rechausser les skis et de tenter d'atteindre le sommet. Ce week-end marque la première étape de la Coupe du monde de ski à Sölden (Autriche). Et parmi les athlètes qui sont très attendus sur les pistes, Cyprien Sarrazin. Le Français de 30 ans, fan de vitesse, s’est fait un nom dans la discipline en remportant quatre courses la saison dernière. Et pas n'importe lesquelles, puisqu'il a été le roi sur les deux descentes de Kitzbühel, la station autrichienne considérée comme la Mecque du ski. Et en garde encore un souvenir ému.

>> LIRE AUSSI - Ski alpin : le Français Cyprien Sarrazin remporte la première descente de Kitzbühel

Continuer le parcours de l'an dernier

"Je me suis retrouvé en tant qu'homme à la base et derrière, ça m'a amené à skier vite et a vraiment me libérer sur les skis", se souvient-il au micro d'Europe 1. Alors, fort de son nouveau statut, Cyprien Sarrazin ne se fixe aucune limite cette saison. Si "l'objectif est de profiter", il compte bien "continuer de faire ce [qu'il a] fait l'année dernière, de [se] faire plaisir sur toutes les Coupes du monde. Parce qu'on ne peut pas se focaliser que sur les Mondiaux ou que sur les JO", explique-t-il.

Avant les Jeux en 2026 à Milan, il y a cette nouvelle saison de coupe du monde… Le président de la fédération française de ski alpin Fabien Saguez est certain que Cyprien Sarrazin va affoler les chronos. "Pour moi, il y a encore des belles choses à faire. Il finit deuxième de la Coupe du monde de descente l'année dernière. Ça va être quelque part le moment de confirmer cette saison extraordinaire qu'il a faite l'année dernière et puis surtout d'assumer son nouveau statut."

"Beaucoup plus confiance en lui"

Car s'il assure "rester le même", le leader de l'équipe de France de ski admet qu'il a "beaucoup plus confiance en lui". Et sait "ce qu'il a fait pour en arriver là, ce qu'il a construit". Un état d'esprit perpendiculaire à la piste, qui doit lui permettre de repousser toutes les limites, et pourquoi pas les JO 2030 dans les Alpes françaises. Des jeux en forme de montagne qu'il espère dévaler, il aura alors 36 ans.