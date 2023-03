Coupe du monde de rugby 2023 : à la recherche de plus de 500 ramasseurs de balles

Sur un terrain de rugby, ils sont plus discrets que les ramasseurs de balles à Roland-Garros, mais ils sont pourtant bien présents. Plus de 500 ramasseurs bénévoles vont être nécessaires lors des 48 matches de la prochaine Coupe du monde de rugby, quand les ballons sortiront du terrain et qu’il faudra les remettre en jeu rapidement.

Olivier Lièvremont est le directeur technique national (DTN) de la fédération française de rugby, qui lance un concours de recrutement avec le GIP France 2023 : "En ce moment, on est à la course du temps effectif de jeu le plus important. Ces ramasseurs de balle, ils participent vraiment au spectacle, lorsqu’il y a un arrêt de jeu, une sortie en touche, une sortie d’en-but." Le DTN poursuit : "L’idée, c’est vraiment d’impliquer les clubs, d’impliquer les jeunes dans un concours, le concours des ramasseurs de balles France 2023."

Crédits : FFR

Réaliser une vidéo de motivation

Pour candidater, les clubs doivent réunir une équipe de 12 jeunes, garçons ou filles, de 14 à 19 ans, accompagnés de deux encadrants, tous licenciés à la fédération française de rugby. Et surtout, il faut réaliser une courte vidéo de présentation. Humour bienvenu.

La phase de candidature est ouverte jusqu’au 24 avril à l’adresse : https://www.ramasseurs2023.fr/. Une présélection sera faite au niveau régional, puis début mai un jury national révélera le nom des lauréats qui vivront donc de l’intérieur la Coupe du monde.