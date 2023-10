Coupe du monde de rugby : pas d'excès de confiance pour les Bleus avant le match face à l'Italie

Le XV de France affronte l'Italie vendredi soir à Lyon. La victoire est obligatoire si les Bleus veulent voir les quarts de finale où ils pourraient rencontrer contre l'Afrique du Sud. Contre l'Italie, les Bleus sont les ultra-favoris, invaincus en trois matches de poule et brillants vainqueurs des All Blacks. Mais comme chacun sait, Antoine Dupont, le maître à jouer du XV de France, ne sera pas sur le terrain, et les matches contre l'Italie sont rarement des parties de plaisir.

"Ce n'est pas loin d'être la plus grande difficulté qu'on va devoir affronter"

C'est un match comme les Bleus les adorent, un match couperet. "On se sent très bien, on a pu se régénérer, récupérer comme il faut. J'ai hâte d'être sur le terrain et de tout donner !" lance le 3e ligne, Grégory Alldritt.

Pourtant, il n'est pas question de prendre les Italiens de haut, affirme l'entraîneur Fabien Galthié, même s'ils viennent d'être atomisés par les All Blacks. "Affronter des latins qui ont été blessés, nous pensons que ce n'est pas loin d'être la plus grande difficulté qu'on va devoir affronter, donc on s'attend à une forte réaction de leur part et à un match très difficile."

Plus d'excitation que de pression négative pour Maxime Lucu

Antoine Dupont ne sera pas là, ce qui va obliger tous ses partenaires à en faire un peu plus selon Grégory Alldritt. "Antoine, c'est le meilleur joueur du monde. Donc ça va être aux 15 autres sur la pelouse d'élever leur niveau de 5 à 10% pour pouvoir combler son absence", avance-t-il.

Son remplaçant, le Bordelais Maxime Lucu, est prêt à relever le défi : "J'ai d'autres qualités qu'Antoine à apporter à l'équipe et j'essaie de travailler en ce sens depuis 10 jours. Même s'il y a de la pression, de l'attente autour de ce match, je ressens plus d'excitation que de pression négative." Maxime Lucu jouera en charnière aux côtés de son coéquipier en club Matthieu Jalibert. Un gage de complémentarité et un atout supplémentaire pour les Bleus.