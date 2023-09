Coupe du monde de rugby : les All Blacks sont arrivés, en train, dans la capitale

Les All Blacks sont arrivés à bon port. À deux jours du match au sommet entre la France et la Nouvelle-Zélande, en ouverture du Mondial de rugby au Stade de France, les coéquipiers d'Aaron Smith ont effectué le trajet entre Lyon et Paris en train.

Il est 16h08 lorsqu'un train en provenance de Lyon arrive sur le quai 23 de la gare de Paris-Lyon. À son bord, 33 joueurs néo-zélandais prêts à en découdre et accompagnés de leur staff. Les Blacks ont été accueillis par les organisateurs de cette Coupe du monde, mais aussi par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

"Je me devais de m'arrêter"

"C'est l'occasion pour nous de vous accueillir ici à Paris, en prévision de ce match qui va être magnifique. C'est une équipe mythique et on veut, avec tout le respect qui leur est dû, leur dire notre bonheur de les accueillir sur le sol français. On veut que cela puisse lancer 51 jours de compétition exceptionnels pour rendre les Français très heureux", a déclaré la ministre. Fans et supporters ne sont pas autorisés à assister à cette arrivée, mais Théophile n'a pas pu s'en empêcher. Il s'est approché au plus près du quai, derrière les barrières, à une vingtaine de mètres, dans l'espoir d'apercevoir les colosses néo-zélandais.

"Quand je suis passé devant et que j'ai vu leur car avec le drapeau de la Nouvelle-Zélande, je me devais de m'arrêter. Pour des fans de rugby, les All Blacks ne peuvent être qu'aimés. C'est une nation qui respire le rugby. Donc tout le monde les aime, mais on est derrière l'équipe de France quand on est français", dit-il. À l'instar des All Blacks, 80% des déplacements s'effectueront en train ou en bus, dans le cadre d'un partenariat avec la SNCF qui vise à réduire l'empreinte carbone de la compétition.