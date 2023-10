XV de France : Antoine Dupont est «en pleine forme» physique, selon l'entraîneur Karim Ghezal

Le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont, opéré d'une fracture de la mâchoire le 22 septembre et dont le retour est espéré en quarts de finale du Mondial-2023, est "en pleine forme" physique, a affirmé samedi Karim Ghezal, entraîneur en charge de la touche. Antoine Dupont, victime d'un choc violent lors de la large victoire en phase de groupe sur la Namibie (96-0), a été opéré le lendemain à Toulouse par le professeur Frédéric Lauwers, un spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale. Il a rendez-vous lundi avec ce même spécialiste, visite préalable à un retour complet sur les terrains.

Vers un retour sur le terrain pour le quart de finale ?

"Ses qualités physiques sont impressionnantes. Il a bien bossé physiquement : beaucoup de courses, beaucoup de vitesse, ce sont ses points forts", a de son côté rapporté Karim Ghezal samedi, lors d'un point de presse. "Sur tout ce qui est physique, il n'a pas perdu grand-chose en une semaine d'arrêt, au contraire. Physiquement, il est en pleine forme", a-t-il ajouté.

Le Toulousain (26 ans, 51 sélections) n'a pas participé au large succès des siens vendredi soir à Lyon sur l'Italie (60-7), qui a validé leur qualification en quarts. Son rendez-vous lundi à Toulouse avec le professeur Lauwers constitue un préalable à un retour à un entraînement complet voire à une participation au quart de finale du 15 octobre, pour lequel les Bleus connaitront leur adversaire samedi soir.

Après avoir été opéré, Antoine Dupont s'était reposé une dizaine de jours avant de retrouver ses coéquipiers le week-end dernier à Aix-en-Provence, où les Bleus préparaient le match contre l'Italie. Il n'a participé ensuite qu'à des exercices de réathlétisation, en marge des entraînements du XV de France.

"Aucun joueur n'a de souci" après les phases de poule

Interrogé sur d'éventuels blessés à l'issue du match contre les Italiens, Ghezal, qui a précisé que les Bleus bénéficiaient samedi et dimanche de deux jours de repos, a par ailleurs été rassurant : "tous les joueurs passent ce matin au médical (et) de ce que j'ai entendu, aucun joueur n'a de souci".

Outre Dupont, le talonneur Julien Marchand, touché aux ischio-jambiers lors de la victoire face aux All Blacks en ouverture, est toujours aux soins. "Il a couru. En tant que coach, on va me dire lundi ou mardi s'il est apte", a souligné Karim Ghezal. Quant à l'ailier Damian Penaud, auteur de deux essais vendredi mais qui a été aperçu boitillant en deuxième période, "tout va bien", a expliqué Ghezal, précisant qu'il avait pris "un léger coup" sur un tibia, avant d'ajouter: "Damian est à 100%".