Coupe du monde de rugby : le XV de France poursuit son entrainement intensif

Le XV de France poursuit sa préparation pour la Coupe du monde qui débutera en France début septembre. Cela fait plus d'un mois maintenant que les joueurs de Fabien Galthié s'entraînent en vue de ce grand rendez-vous. Ils ont bénéficié d'un week-end de repos après plusieurs jours très intenses à Marcoussis, où les séances se sont enchaînées à un rythme effréné. Europe 1 a assisté à l'une d'entre elles.

"On est obligé de passer par là pour performer"

Sur le terrain, les Bleus enchaînent les courses et les plaquages sans retenue. Les visages sont marqués par la fatigue, mais les joueurs multiplient les séquences sans broncher, encouragés par un staff exigeant, prêt à laisser quelques cordes vocales sur le terrain.

"Je gueule un peu, j'essaye un peu de les pousser fort", explique Thibault Giroud, directeur de la performance du XV de France. "Il faut quand même se rendre compte qu'on flirte tout le temps sur la corde, entre l'entraînement très intense, le risque de blessure... Il faut vraiment leur tirer un coup de chapeau. Bon, ils me détestent encore plus", plaisante-t-il.

Rancuniers, les joueurs de l'équipe de France ? Pas du tout, à en croire le pilier de La Rochelle, Reda Wardi. "On ne peut pas leur en vouloir. Ce qu'on fait, c'est pour nous. Si on veut évoluer physiquement, on est obligé d'aller chercher cette zone d'inconfort physique. Donc, on est obligé de passer par là pour performer, pour la suite et pour se sentir beaucoup mieux physiquement", détaille le joueur.

Après avoir travaillé sur la vitesse, l'explosivité et leur cardio, les Bleus vont pouvoir désormais se concentrer pleinement sur le jeu avec en ligne de mire un premier test contre l'Écosse, samedi à Murrayfield.