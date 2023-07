Coupe du monde de rugby : «On sait que ça se passera bien», prédit Olivier Véran

Un peu plus d'un mois avant le début de la Coupe du monde de rugby, qui débutera le 8 septembre prochain, l'impatience et l'engouement montent autour du XV de France. Et parmi les supporters des Bleus, le porte-parole du gouvernement et ministre délégué chargé du Renouveau démocratique, Olivier Véran. Invité de Jacques Vendroux dans Et si on parlait sport ?, il est revenu sur sa passion pour le rugby, "le sport dans lequel on trouve le plus de sincérité sur le terrain", selon lui, et a donné ses pronostics pour le Mondial.

"Battre les Anglais", martèle Olivier Véran

Au micro de Jacques Vendroux, Olivier Véran l'a martelé : l'objectif du XV de France sera avant tout, "un, battre les Anglais, deux, battre les Anglais et trois, battre les Anglais. Le reste est accessoire", plaisante le porte-parole du gouvernement. "Antoine Dupont et Romain Ntamack vont nous faire une magnifique Coupe du monde. J'espère qu'il n'y a pas de blessés, qu'on va pouvoir apporter du plaisir aux spectateurs, qu'on ira loin dans la compétition", avance-t-il.

D'autant que l'homme politique n'est pas inquiet pour le déroulé de cette Coupe du monde, avec des matchs qui se joueront dans neuf stades partout en France. "On sait qu'on n'aura pas de mauvaises surprises avec le rugby. On sait que ça se passera bien dans les enceintes des stades, à l'extérieur des stades. On sait qu'il y aura cet esprit rugby qu'on retrouve systématiquement dans toutes les compétitions", se réjouit Olivier Véran dans Et si on parlait sport ?.

"J'espère que ça donnera envie aux plus jeunes de s'inscrire dans les clubs de rugby"

"Le rugby est peut-être le sport dans lequel on trouve le plus de sincérité sur le terrain, dans les impacts, dans la capacité de respecter tellement profondément leur sport qu'ils en respectent leurs adversaires à la hauteur de ce que leurs adversaires méritent d'être respectés. Ces valeurs de rugby, elles se retrouvent dans la façon de pratiquer et c'est d'ailleurs universel", ajoute le porte-parole du gouvernement.

Olivier Véran espère également que la Coupe du monde de rugby créera des vocations. "Si je devais faire un souhait, c'est que ça donne envie à tous, à plus de jeunes encore, de s'inscrire dans les clubs de rugby demain et de pouvoir porter un jour les couleurs de la France à leur retour dans les compétitions internationales", conclut Olivier Véran au micro d'Europe 1.