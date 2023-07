«C'est rapide, c'est fort» : à Marcoussis, un entraînement du XV de France sous les yeux admiratifs du public

Dans les gradins, des drapeaux bleu blanc rouge, une marée de maillots et d'écharpes aux couleurs du XV de France. Ce vendredi, l'entraînement des rugbymen tricolores était ouvert au public au Centre national du rugby à Marcoussis dans l'Essonne. C'est là que les hommes de Fabien Galthié préparent activement la Coupe du monde de rugby qui se tiendra du 8 septembre au 28 octobre prochain dans l'Hexagone.

À un peu plus d'un mois du début de l'évènement, les supporters sont déjà au rendez-vous. "On est là pour leur montrer que les supporters seront là. La Coupe du monde est en France et on les soutiendra", assure cet homme. "C'est un entraînement mais c'est fou de voir autant de monde alors qu'il n'y a pas même d'enjeu direct. Mais on est tous derrière eux", renchérit cette supportrice. Les yeux rivés sur le terrain, les spectateurs admirent les Bleus qui s'exercent au lancement de jeu, en touche mais aussi en mêlée.

"Ça laisse présager de belles choses"

"Il y a Macalou là, le numéro 6. Et là-bas, je crois qu'il y a Dupont", indique cet enfant. Tous les spectateurs sont impressionnés. "C'est rapide, c'est fort. Toutes les actions ont l'air bien répétées, ça fait plaisir à voir", dit l'un d'entre eux". Un autre homme ajoute : "C'est un petit entraînement comme ça devant le public mais il y a énormément de précision et d'intensité. Ça laisse présager de belles choses pour la suite des évènements".

Cet entraînement représente une occasion unique pour les supporters qui ne pourront pas aller assister aux matchs. "Ça fait plaisir de voir les joueurs que l'on supporte tout le temps. C'est presque un rêve oui", confie ce fan. "On n'a pas de place pour la Coupe du monde. Là, on a la chance d'avoir un vrai rapport privilégié, très ouvert, très simple. C'est super". Les fans continueront de soutenir les Bleus devant leur écran de télévision le 8 septembre prochain, pour l'ouverture de la Coupe du monde. La France affrontera la Nouvelle-Zélande.