Coupe du monde de rugby : favoris, les Bleus doivent-ils s'inquiéter des Italiens ?

Ce n'est pas le moment de flancher pour le XV de France. Ce vendredi soir, au Groupama Stadium de Lyon, les Bleus n'ont pas le choix. Ils doivent s'imposer contre l'Italie pour le dernier match de poule et s'assurer une place en quart de finale. Même sans Antoine Dupont toujours convalescent, les Français sont archi favoris.

Une équipe de plus en plus performante

Si l'on regarde juste les statistiques, l'Italie ne part clairement pas favorite. Elle a perdu 44 des 47 matchs qui l'ont opposée à la France depuis leur première rencontre en 1937, mais elle reste malgré tout une équipe qui pose ces dernières années des problèmes aux Bleus. "Je me souviens de ma première sélection contre l'Italie, on a failli perdre", se remémore le centre Jonathan Danty. "L'Italie progresse depuis trois ans sur la scène internationale. Je pense que ça va aussi avec leur évolution. Ils veulent faire des résultats contre l'équipe de France."

L'Italie revancharde après sa défaite face aux All Blacks ?

Des Italiens qui ont toutefois pris une correction il y a une semaine face à la Nouvelle-Zélande, et pour se remettre en ordre de marche, ils ont écrit sur des bouts de papier leurs pensées négatives. "En début de semaine, on a écrit ce qui s'est passé dans le match, ce qu'on pensait qu'on aurait pu faire mieux, ce qui s'était mal passé selon nous", raconte Pietro Ceccarelli. "On en a parlé à personne et on a jeté les papiers dans le feu pour un peu se mettre ce match derrière."

Les Français sont prévenus, ce sont des Italiens piqués au vif et revancheurs qui se présenteront ce vendredi soir sur la pelouse.