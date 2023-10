Coupe du monde de rugby : les Bleus concentrés pour le premier match couperet face à l'Italie

La véritable compétition commence aujourd'hui pour les Bleus. Ce vendredi, pour ce nouveau match de la Coupe du monde de rugby, le XV de France affronte l'Italie, au Groupama Stadium de Lyon. Les Bleus doivent l'emporter pour se qualifier en quart de finale et terminer premier de leur poule. S'ils sont ultra favoris face à la Squadra Azzurra, les Français prennent la rencontre avec sérieux et humilité. À domicile, face à 60.000 spectateurs acquis à leur cause, c'est l'occasion de briller et de continuer à rêver du titre suprême.

Faire sans le capitaine Antoine Dupont

En conférence de presse, les joueurs de Fabien Galthié semblent avoir compris l'enjeu de la rencontre. "Pour nous, c'est un huitième de finale", souligne Gaël Fickou, trois-quart centre du XV de France. "À partir de maintenant, on sait que c'est une mort subite, donc il ne faut pas se louper. On est concentré et prêt pour l'événement, nous nous préparons depuis quatre ans pour cela", a-t-il ajouté. Face aux Italiens, les Bleus n'ont pas à rougir d'un bilan plus que favorable. Sur 47 matches, les Tricolores l'ont emporté à 44 reprises.

Problème, le capitaine Antoine Dupont a été victime d'une fracture maxillo-zygomatique lors du match contre la Namibie. De retour avec ses coéquipiers, il ne sera toutefois pas apte à disputer la rencontre. C'est donc sur son remplaçant, Maxime Lucu, que reposent les espoirs de tout un pays. Mais le demi de mêlée de l'Union Bordeaux Bègles veut jouer libéré : "Il n'y a pas de comparaison à avoir car je n'ai pas les mêmes qualités que lui. Il y a beaucoup d'excitation, même s'il y a de l'attente autour de ce match et de mon rôle à jouer. Mais je n'ai pas envie de me mettre trop de pression négative et je préfère profiter du moment", s'est-il exprimé ce jeudi.

Le XV de France sera qualifié en cas de victoire ou de match et si elle perd avec le bonus défensif et défensif. Mais les ambitions sont claires, gagner et accéder au quart de finale.