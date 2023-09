Coupe du monde de rugby : pas de pression pour les Bleus avant le choc face aux All Blacks

Yoram Moefana titularisé au centre, à la place de Jonathan Danty, trop juste pour débuter : voici la seule surprise de la composition du XV de France de Fabien Galthié. Les Bleus affrontent les All Blacks ce vendredi soir pour le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby - un match à suivre en direct et en intégralité dès 20 heures sur Europe 1. À la veille de ce choc, les joueurs tricolores feront connaissance ce jeudi matin à 10 heures avec le Stade de France, théâtre de cet affrontement tant attendu.

Le stress absent du vocabulaire des Bleus

Et à J-1 de ce match crucial pour les deux équipes, la pression semble toute relative chez les Bleus, à entendre leur capitaine et demi de mêlée Antoine Dupont. Pour le joueur de Toulouse, l’atmosphère est bonne autour de l’équipe de France, et le stress ne semble pas faire partie de son vocabulaire.

"Je ne sens pas de pression négative ou démentielle aujourd'hui dans l'équipe, je pense que c'est une bonne chose", explique le numéro 9 français en conférence de presse. "Évidemment que plus on s'en rapproche, plus on sent l'excitation, l'engouement, la ferveur qui monte. C'est vraiment de l'enthousiasme et de l'envie qui remplient le groupe", confie celui qui avait été élu meilleur joueur au monde en 2021.

"Nous sommes légers, très légers", lance Fabien Galthié

Depuis le début de son mandat, Fabien Galthié et son staff ont travaillé l’aspect mental de la préparation d’une rencontre. Et ce premier affrontement face aux Blacks est l’occasion de rappeler pour le sélectionneur qu’un match de rugby, c’est avant tout du plaisir. "Notre mode de fonctionnement, à l'interne, il est simplement de jouer, de vivre l'instant présent et de s'aimer très fort, c'est l'enjeu pour nous", convient le tacticien. "On ne porte pas le poids, le sac-à-dos d'éléments qui pourraient nous alourdir. Nous sommes légers, très légers", ajoute Fabien Galthié.

Et il faudra beaucoup de légèreté aux Bleus pour renverser la Nouvelle-Zélande qui n’a jamais perdu en phase de poule d’une Coupe du monde : 31 matches, 31 victoires...