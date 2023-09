Coupe du monde de rugby : l'engouement populaire va-t-il entraîner un afflux de nouveaux licenciés ?

Pendant une semaine, 1.500 clubs de rugby de toute la France vont ouvrir les portes de leurs écoles de rugby pour permettre aux jeunes qui le souhaitent de découvrir le ballon ovale. C'est la "semaine nationale des écoles de rugby". La Fédération française de rugby espère ainsi attirer de nouveau licenciés en surfant sur l'engouement autour de la Coupe du monde de rugby qui débute vendredi soir avec en match d'ouverture le XV de France face aux All Blacks dès 21h15 au Stade de France. Un effet coupe du monde qui, dans certains clubs, commence à se faire sentir même dans des régions où le foot est roi. Europe 1 s'est rendue au Rugby Club de Roubaix.

"On a eu beaucoup de demandes"

Linda observe son fils Jayden, 9 ans, pour son premier entraînement. "Plusieurs personnes de la famille nous ont dit 'pourquoi pas le rugby', donc aujourd'hui, on y est et puis il a l'air d'aimer", raconte-t-elle. "J'aime beaucoup, j'arrive à me dépenser", poursuit Jayden, ballon en main.

À l'ouverture des inscriptions pour la nouvelle saison de l'école de rugby, Henri l'entraîneur des 14 ans, sent déjà ici l'effet Coupe du monde. "Sur les réseaux, on a eu beaucoup de demandes, beaucoup de gens posent des questions sur les prix des licences, les heures d'entraînement, dans toutes les catégories", indique-t-il.

Les filles sont aussi intéressées par le rugby. "Mon fils fait du rugby depuis 5 ans et mes filles ont vu leur frère souvent évoluer, elles se sont dit 'pourquoi pas' et la Coupe du monde de rugby ça les motive", témoigne la maman Wafa. Des renforts pour le club attendus également par les premiers intéressés. "Quand ils auront vu la France gagner, ils voudront venir faire du rugby", "comme ça, on aura plus d'effectifs, on pourra mieux jouer", "ce serait bien de nouveaux joueurs", lancent ces jeunes adeptes de l'ovalie, impatients de partager les valeurs du rugby.