Cette fois, c'est la bonne ! La liste du XV de France qui affronteront les All Blacks ce vendredi soir, est connue. Le centre de Bordeaux-Bègles Yoram Moefana va débuter face aux All Blacks, vendredi, en ouverture de la Coupe du monde, dans un XV de France par ailleurs grandement inchangé. Moefana a été préféré à Jonathan Danty, insuffisamment remis de sa blessure à une cuisse, et à Arthur Vincent, qui n'a quasiment pas joué depuis deux ans.

>>Plus d'informations à venir