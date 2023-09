Coupe du monde de rugby : avant leur rencontre, les Bleus et les Blacks se montrent du respect

Cette fois, c'est parti. La Coupe du monde de rugby commence officiellement ce vendredi soir, avec une rencontre au sommet : France - Nouvelles-Zélande. Et le XV de France, emmené par Antoine Dupont, va-t-il réussir à mettre des étoiles plein les yeux aux spectateurs ?

Personne ne veut la place de favori

La question est posée alors que l'équipe française, tout comme l'équipe néo-zélandaise, ne veut pas porter l'étiquette de favori avant la rencontre. "Il y a l'excitation de disputer une Coupe du monde dans un pays considéré comme l'un des favoris, avec son public, son atmosphère. Ce match est attendu depuis longtemps" par beaucoup, souligne le capitaine des All Blacks, Sam Cane.

Les statistiques parlent pourtant en faveur des Néo-Zélandais puisqu'en Coupe du monde, ils ont remporté 5 des 7 matchs disputés face à la France. Mais les Blacks version 2023 sont capables du meilleur comme du pire et restent par exemple, sur une cuisante défaite le mois dernier contre les champions en titre les Sud-Africains.

Des supporters français optimistes

"Les All Blacks restent la plus grande équipe du monde", tempère néanmoins le capitaine des Bleus, Antoine Dupont. "Surtout dans cette compétition, avec des joueurs à plus de 100 sélections qui connaissent les grands matchs et qui seront être présents pour donner le meilleur rugby parce que, encore une fois, ils en ont les capacités", poursuit Antoine Dupont.

Mais les supporters français ont en mémoire la dernière confrontation, ce test match du mois de novembre 2021 au Stade de France, que les Bleus avaient remporté sur le score de 40 à 25, leur plus large succès à ce jour face aux Blacks. De quoi donner de l'espoir au public tricolore, qui rêve de voir la répétition de cette victoire ce vendredi soir pour l'ouverture de la Coupe du monde de rugby.