Coupe du monde de rugby : retour sur l'histoire du haka néo-zélandais

Des cris guerriers, des gestes équivoques et le regard froid... Le haka, la danse rituelle maorie des All Blacks exécutée avant chaque match officiel, est devenue leur signature. Que peuvent bien dire les joueurs de rugby néo-zélandais lorsqu'ils font leur fameux haka ? À l'occasion du match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby, France - Nouvelle-Zélande, ce vendredi soir, revenons sur l'histoire du haka néo-zélandais.

Qu'est-ce que le haka ?

Dans la culture maorie, le haka est le terme générique pour désigner la danse. Un rite qui peut être une démonstration de la fierté, de la force, de l'unité d'une tribu et qui permet aussi d'exprimer la joie, la colère, le désir de vengeance et même la sexualité.

D'où vient-il ?

Les All Blacks, l'équipe néo-zélandaise de rugby à XV, ont rendu le haka mondialement célèbre. Les All Blacks exécutent le "Ka mate !" ou "Te Rauparaha haka", en référence à son créateur. Le "Ka mate !" raconte l'histoire du guerrier Te Rauparaha poursuivi par ses ennemis. "Il évoque la peur d'être capturé et l'exaltation de la survie. Appliqué au sport, il renvoie à la peur de la défaite dans chaque camp et à la volonté de vaincre", explique Jérôme Fredon dans son ouvrage En Nouvelle-Zélande, le haka, c'est bien plus que du sport.

Pourquoi l'équipe néo-zélandaise l'a-t-elle adopté ?

Si vous croyez que les joueurs de rugby néo-zélandais ont toujours effectué le haka, détrompez-vous. Ils ont adopté la coutume en 1888. Lors de la première tournée des Maoris en Europe, les joueurs ont l'idée d'exécuter le fameux haka avant chaque rencontre pour attirer du monde et payer leur voyage. Mais il faudra attendre 1987 pour que les joueurs de la Nouvelle-Zélande l'exécutent, lors de la première Coupe du monde de rugby organisée en Nouvelle-Zélande. Coïncidence ? Cette année-là, les All Blacks triomphent à domicile. Pour les superstitieux, ce succès tient à la puissance du haka.

Face au haka des All Blacks, quelles peuvent être les réactions des autres équipes ?

Le haka des All Blacks est toujours un moment très attendu, pour les spectateurs comme pour les joueurs. Ces derniers, qui bien souvent, ne répliquent pas. Sauf en 2007. On se souvient de la réaction du XV de France qui décide de ne pas subir le haka. T-shirt bleu, blanc, ou rouge sur le dos, formant ainsi le drapeau français, ils s’avancent vers leur adversaire et restent immobiles. Une image épique.

Quatre ans plus tard, les deux nations se retrouvent en finale de la Coupe du monde. Cette fois, les Bleus formeront une flèche qui se dirigera vers les All Blacks pendant leur démonstration.

Le haka existe-t-il dans d'autres sports ?

D'autres nations de la zone océanienne effectuent le haka. Les Fidji font le Cibi, les Samoa le Siva tau, et les Tonga, le Kailao. Les joueurs de rugby à XV ne sont pas les seuls à pratiquer cette danse chantée avant leur match – les équipes de Nouvelle-Zélande de rugby à XIII ou de basket-ball font de même.