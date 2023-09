Coupe du monde de rugby : l'état d'esprit positif des Bleus avant d'affronter l'Uruguay

L'aventure ne fait que commencer pour les Bleus du rugby dans cette Coupe du monde à domicile. Après un week-end de récupération, les Français reprennent le chemin de l’entraînement, cet après-midi, avec une séance ouverte au public. L’occasion de constater l’engouement populaire, trois jours après la victoire inaugurale contre les All Blacks qui a laissé tout de même des traces... Il suffisait de regarder l'état des joueurs de Fabien Galthié, peu après ce match d'ouverture, certains étant même dans l'incapacité de répondre aux questions des journalistes, obligés de s'asseoir.

Ça a tapé fort durant cette rencontre, et la première victime se nomme Julien Marchand. Sorti dès la 12e minute, le talonneur est touché à une cuisse. Il sera absent un mois et devrait rater tous les matches de poule. Un vrai coup dur pour les Bleus.

Un peu de répit avant les prochains matches

Néanmoins, la victoire contre la Nouvelle-Zélande, ce vendredi 8 septembre, donne confiance au XV de France. Elle offre surtout un peu de répit avant les prochaines échéances, comme le souligne Laurent Labit, l'entraîneur de l'attaque. "Ça va nous permettre d'aller vers le match de l'Italie (le dernier match du groupe A, ndlr) et sur le quart de finale derrière en ayant un peu plus de sérénité, pour continuer à travailler, à s'améliorer", explique-t-il au micro d'Europe 1, ajoutant que "ce seront des oppositions complètement différentes".

La première d'entre elles arrive dès ce jeudi avec l'Uruguay, un adversaire que les Bleus n’ont jamais affronté. Côté bonnes nouvelles, Jonathan Danty et Anthony Jelonch sont sur le retour et pourraient affronter les Uruguayens. Un petit miracle pour Jelonch, victime d’une rupture des ligaments croisés il y a peine six mois.