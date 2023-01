EXCLU - XV de France : Raphaël Ibañez annonce prolonger jusqu'en juin 2028 au poste de manager

Raphaël Ibañez prolonge avec le XV de France. Le manager général de l'équipe de France de rugby a déclaré avoir prolongé avec le staff des Bleus jusqu'en juin 2028, une annonce faite dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures). "Ça fonctionne bien donc je vais prolonger l'aventure", a justifié l'ancien rugbyman après cette annonce exclusive.

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié avait déjà annoncé sa prolongation à la tête de l'équipe jusqu'en 2027 mais des incertitudes planaient sur ses adjoints. C'est désormais plus concret pour le futur staff qui sera en charge de mener à bien la mission des Bleus après la Coupe du monde en septembre prochain. Raphaël Ibañez avait rejoint le staff des Bleus à l'automne 2020.

Jusqu'en juin 2028

"Cette aventure c'est la plus belle, la plus intense que l'on puisse imaginer, que l'on puisse vivre. Donc voilà, j'ai signé jusqu'en juin 2028", a officialisé le bras droit de Fabien Galthié avant d'encenser le XV de France : "C'est la plus belle aventure sportive lorsqu'on est passionné de rugby et lorsqu'on est dans l'action et dans l'engagement."

Fabien Galthié avait officiellement pris ses fonctions après la Coupe du monde 2019, avec dans ses bagages des adjoints réputés et de qualité comme Shaun Edwards (défense), William Servat (mêlée), Karim Ghezal (touche), Thibault Giroud (directeur de la performance) ou encore Laurent Labit (entraîneur de l’attaque). Les trois derniers arrêteront l'aventure tricolore après le Mondial 2023. Mais Laurent Labit et Karim Ghezal vont tout de même continuer à travailler ensemble au Stade Français, leur nouveau point de chute.

"Luttes de pouvoir"

Interrogé par ailleurs sur le placement en garde à vue mardi de Bernard Laporte dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale aggravée, Raphaël Ibanez a déploré le "décalage" entre la "mission sportive" des Bleus et les nouveaux ennuis judiciaires du président en retrait de la FFR. "Cela ne fait qu'illustrer parfois le décalage entre notre mission qui est sportive (…), qui n'est en aucune façon politique, et (…) tous ces mouvements au dessus du XV de France qui sont issus de luttes de pouvoir", a-t-il affirmé.

Bernard Laporte est ressorti libre de sa garde à vue en soirée. "Nous, notre trajectoire est claire: on se dirige avec l'équipe vers l'objectif d'une vie (remporter la Coupe du monde en France à l'automne)", a souligné Ibanez, avant d'ajouter : "je ne souhaite pas une gouvernance déstabilisée par des élections en pleine compétition sportive ou des luttes de pouvoir".

"Je ne voudrais pas me précipiter dans un jugement hâtif (…) il y a un procès en cours (…)", a encore affirmé le manager des Bleus. Mais, a-t-il conclu, "tout ce que nous vivons avec le XV de France, nous le devons à Bernard Laporte, président de la Fédération: la Coupe du monde en France, c'est lui".