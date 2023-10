Coupe du monde de rugby : après la défaite des Bleus, les supporters français revendent leurs places pour la finale

Après la défaite du XV de France face aux Springboks ce dimanche, la déception est sans commune mesure... Au coup de sifflet final, Alex, assis devant son téléviseur, ne perd pas une seconde. En quelques clics, ses deux places pour la finale sont déjà à vendre. "On est Français, on a un côté un petit peu chauvin, on aime notre pays et partir de Perpignan en avion, passer un week-end à Paris et ne pas voir nos Français... On n'est pas motivés pour y aller et avec le prix des billets, on fera autre chose, ce sera peut-être l'occasion de voir un autre match une prochaine fois", s'est-il résolu.

"Ce ne sont pas vraiment deux équipes dont j'apprécie le jeu"

Adam a, lui aussi, vendu ses deux places pour la petite finale qui opposera les deux perdants du dernier carré, à 150 euros le ticket. C'est donc 30 euros de plus que le prix d'achat. Car pour ce passionné de ballon ovale, la Coupe du monde a perdu tout son intérêt. "Selon moi, c'est l'Argentine et l'Angleterre qui risquent de se faire éliminer, et ce ne sont pas vraiment deux équipes dont j'apprécie le jeu et le rugby. Il y a beaucoup de déception... En se disant que des opportunités comme ça, de pouvoir gagner une Coupe du monde à la maison ne se représenteront pas forcément de si tôt."

D'autant plus que pour ces supporters, cette Coupe du monde en France, c'était une occasion rêvée, sachant que la prochaine se tiendra à 17.000 km de Paris, en Australie en 2027.