Coupe du monde de rugby : à Toulouse, les fans partagés quant à un retour rapide d'Antoine Dupont

Pendant un peu plus de 24 heures, tous les fans des Bleus ont retenu leur souffle. Jeudi soir, sur la pelouse du stade Vélodrome, alors que les hommes de Fabien Galthié étrillaient la Namibie (96-0), tous les regards étaient rivés sur Antoine Dupont, sorti sur blessure. Après un diagnostic inquiétant, faisant état d'une fracture maxillo-zygomatique qui aurait pu contraindre le numéro 10 à déclarer forfait pour la suite de la Coupe du monde de rugby, l'espoir a finalement regagné du terrain.

Le maître à jouer tricolore a subi une opération vendredi soir et va pouvoir réintégrer l'équipe de France dans un processus de reprise progressive, sous contrôle médical, indique la Fédération française de rugby. Un optimisme qui fait écho aux déclarations du joueur sur Instagram : "Touché, mais pas coulé, hâte de retrouver le groupe". Mais à Toulouse, où Antoine Dupont évolue en club, l'heure est à la prudence chez certains supporters.

"Autant le préserver"

D'aucuns estiment même qu'un retour au jeu prématuré n'est pas la meilleure option. "Pour moi, c'est une mauvaise idée. Autant le préserver et lui faire arrêter la Coupe du monde. Je trouve ça dangereux de le faire reprendre directement en quart ou en demie, même si je pense qu'ils vont le faire revenir pour la demie", dit ce jeune homme. Un avis que ne partage pas cet autre fan des Bleus. "J'espère vraiment qu'il reviendra pour les quarts et au moins, surtout, qu'il soit là pour la demie ou la finale, les matches les plus importants".

Dans la boutique du Stade Toulousain, en centre-ville, Mathis, jeune supporter, maillot rouge et noir vissé sur les épaules, conserve son optimisme malgré une éventuelle absence du capitaine de l'équipe de France et véritable chouchou du public. "Ça va être compliqué, mais normalement, oui, on devrait gagner. Après, les numéros 9 en équipe de France sont forts. On pourra le remplacer".